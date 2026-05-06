Sevilla vivirá la premier Global de «Berlín y la Dama del Armiño» este fin de semana

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino

Sevilla se viste como protagonista este fin de semana con la premier Global de la serie de Netflix «Berlín y la Dama del Armiño», la cual llegará a dicha plataforma esté próximo 15 de mayo.

A la celebración de esta importante producción audiovisual se ha confirmado la asistencia de todo su elenco, tales como; Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte y sin faltar sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Alfombras rojas, photocall y un desembarco en el Guadalquivir reunirán a esta gran industria este viernes 8 y sábado 9 de mayo en el corazón de la ciudad andaluza.

La proyección mundial suma una actuación especial, se trata de un artista internacional en pleno río Guadalquivir, y aunque aún no se ha detallado el nombre de quién será ya se le espera con ansías frente a la histórica Torre del Oro, la cual se ha titulada «La Jarana en el Guadalquivir».

Recordar que el rodaje tuvo como escenarios, el Puente Isabel II, la Torre del Oro, el río Guadalquivir y el Patio de Banderas, todos ellos, como áreas de renombre histórico de la provincia española.

Otra lista de asistentes referentes a la industria son; Fernando Bovaira, Oriol Paulo, Carlos Montero, Emma Lustres, Borja Pena, Santiago Segura, Clara Tiscar, Estefanía Ruiz, Jon Sistiaga, Daniel Sánchez Arévalo, Arantxa Echevarría, Manolo Caro, Augusto Fraga.

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