Sevillanos abarrotan las calles para ver a la «guapa» Virgen de la Esperanza Macarena

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioColatino

¡Macarena¡ Exclamó una voz entre la multitud que se hizo presente desde la tarde-noche de este Jueves Santo en los alrededores de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, Sevilla, España cuando el reloj marcaba para entonces las 1:47 de la madrugada de este Viernes Santo, a lo que los miles de feligreses respondían «guapa, guapa y guapa».

Los aplausos no paraban de ovacionar la salida de una de las imágenes más esperadas por la feligresía sevillana. Oraciones, lágrimas y pétalos de rosas blancas, han sido parte de la muestra de cariño, amor y fervor lo que los macarenos entregaban a la Madre Santísima quién iba al paso de la imagen de Jesús de la Sentencia.

Acompañada por una imponente Banda Musical, la Virgen que en 2024 recibió la Rosa de Oro por parte del ya fallecido Papa Francisco como acto de reverencia a la Virgen María, resaltó su belleza rodeada de infinidad de flores blancas durante su recorrido que tuvo un aproximado de 13 horas.

Han sido 36 costaleros los encargados de llevar a la Santísima Virgen desde su Basílica hasta la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, y viceversa.

La Hermandad de la Macarena, tiene como característica llevar la mayor cantidad de nazarenos, este año han penitenciado 4,300 quienes van vestidos con túnicas y capas de color crema, en merino y antifaces de terciopelo con cíngulos morados en el Señor y Verdes en la virgen, a esto se suman los miembros de la Centuria Romana, quienes anuncian el paso prosecional de Jesús de la Sentencia y la «guapa sevillana».

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