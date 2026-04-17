«Berlín y la Dama del Armiño», está lista para realizar su premier global desde Sevilla

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino El próximo 15 de mayo vuelve a la plataforma de Netflix la serie «Berlín», con el objetivo de sorprender a millones de espectadores en todo el mundo.

«Berlín y la Dama del Armiño»; es la segunda temporada del Spin Off de la amada serie La Casa de Papel, una producción que ha realizado parte de su rodaje en algunos sitios de Sevilla, como el Puente Isabel II y el río Guadalquivir entre otros.

En la trama se pretende robar la obra de Leonardo da Vinci, un cuadro renacentista que data de 1490.

En la presentación de la serie, llevada a cabo en el Ayuntamiento de Sevilla se ha contado con la participación de José Luis García Pérez, actor de origen sevillano quien da vida al Duque de Málaga.

«La audiencia no sabe lo que se le viene encima con esta temporada de Berlín, es una explosión de diversión, misterio e intriga», resaltó el actor sevillano.

Adelantó que su personaje el Duque de Málaga que vive en Sevilla es alguien que «podría ser otro Berlín», un personaje lleno de excentricidad, muy especial y con una mente privilegiada.

Para él que nació en Sevilla, que ésta segunda temporada se rodará en su ciudad natal es un orgullo.

Comentó que su casa ubicada en Sevilla está a tan solo cinco minutos de la casa del personaje, experiencia que comentó entre sonrisas y ademanes llenos de emoción.

En la actividad se ha anunciado que el próximo 8 y 10 de mayo, Sevilla será la sede de la premier global donde se contará con la asistencia de todo el reparto protagonista y secundario, en un evento de gran proyección internacional.

José Luis Sanz, ha destacado que “Sevilla vuelve a demostrar su capacidad para acoger grandes producciones internacionales y eventos de primer nivel, proyectando una imagen moderna, dinámica y culturalmente potente”.

Sanz ha comentado que “esta premier y las actividades asociadas suponen una oportunidad única para seguir posicionando a Sevilla como un destino estratégico para la industria audiovisual y un referente turístico de primer orden”.

Entre las iniciativas anunciadas, destaca la puesta en marcha de un tour de localizaciones de la serie, desarrollado en colaboración con la Sevilla Film Office, que se inaugurará el 9 de mayo para prensa y creadores de contenido nacionales e internacionales.

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