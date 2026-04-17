La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ofrece detalles sobre cómo los buques transitan por el estrecho de Ormuz

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TEHERÁN/Tasnim

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció una nueva orden relativa al paso de buques por el estrecho de Ormuz.

El Comando Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) declaró el viernes que se ha establecido un nuevo orden en el Estrecho de Ormuz, que es el siguiente:

1. Los buques civiles solo transitarán por la ruta designada por Irán.

2. Los buques militares seguirán teniendo prohibido el paso por el estrecho.

3. Los movimientos solo están permitidos con la autorización de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

4. Cualquier movimiento se llevará a cabo de conformidad con el acuerdo sobre el período de silencio en el campo de batalla y después de la entrada en vigor del alto el fuego libanés.

Anteriormente, una fuente informada cercana al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (CSSN) aclaró nuevas dimensiones del acuerdo entre Irán y Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz en el marco del alto el fuego de dos semanas.

Según una fuente informada, desde el inicio del alto el fuego negociado por Pakistán, Irán debía permitir el paso diario de varios barcos.

“Sin embargo”, dijo la fuente, “después de que el alto el fuego en el Líbano no se implementara y el acuerdo de alto el fuego no incluyera (una tregua entre) Hezbolá y el régimen sionista de Israel, Irán suspendió el acuerdo sobre el paso de barcos por el estrecho”.

La fuente informada señaló que Irán ha establecido tres condiciones para el paso de barcos por el estrecho de Ormuz:

1. Los buques deben ser comerciales y está prohibido el paso de buques militares, y ni los buques ni la carga deben estar relacionados con países hostiles.

2. Los buques deben pasar por la ruta designada por Irán.

3. El paso de los buques debe coordinarse con las fuerzas iraníes responsables del paso; tal como el CENTCOM había confirmado, antes de la guerra, la gestión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sobre el Estrecho de Ormuz.

La fuente informada hizo hincapié además en que la aplicación de algunas condiciones previas, incluido el alto el fuego en el Líbano, fue clave para la decisión de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz.

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