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Luis Rafael Moreira Flores

@DiarioCoLatino / Colaborador

El Foro y Conversatorio “Ruth florece en libertad”, impulsado por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), se erigió este 5 de mayo como un faro de denuncia constante.

René Valiente, representante de Cristosal, fue el encargado de presentar los hallazgos de una investigación que abarca el periodo entre 2019 y 2025. Los datos no son solo cifras, sino el mapa de un retroceso democrático que el país no experimentaba desde los años más oscuros previos a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

Según el informe, el Estado salvadoreño ha perfeccionado un sistema para neutralizar voces críticas. La estadística es de 245 víctimas documentadas de patrones sistemáticos de acoso, exilio y encarcelamiento. Sin embargo, lo más preocupante es el uso del sistema judicial como el brazo ejecutor de esta voluntad autocrática.

“En El Salvador, bajo el régimen de Bukele, la violencia de las pandillas ha sido firmemente sustituida por la violencia de un Estado autocrático”, dijo Valiente durante la presentación.

De las 245 personas registradas en el informe, 180 (el 73.4 %) enfrentaron procesos penales. Para la gran mayoría, la vía penal no fue una casualidad, sino la única herramienta de persecución.

El informe revela un patrón inquietante que espeja las realidades de otros países: siete de cada diez perseguidos políticos han sido criminalizados. De ellos, 86 permanecen en celdas y apenas siete han recibido una condena. Esta desproporción evidencia que la prisión preventiva no se usa como medida cautelar, sino como un castigo anticipado.

Punto de quiebre y la construcción de la arquitectura represiva

El informe identifica un hito fundamental el año 2021; pues, con la toma del control de las instituciones judiciales por parte del oficialismo, el Derecho Penal dejó de ser un mecanismo de justicia para convertirse en una herramienta de ataque. Cristosal describe una “arquitectura represiva” que se apoya en el lawfare o guerra judicial.

Bajo esta lógica, el régimen de excepción ha funcionado como el catalizador. Lo que nació bajo la narrativa de la seguridad pública se ha deformado para permitir que la detención arbitraria sea una norma aceptada. Señalan que el hostigamiento, la vigilancia y la manipulación de tipos penales son los ladrillos de esta cárcel que hoy separa a los críticos de su libertad.

¿Quién es Ruth López?

El foro no solo fue un espacio de datos, sino un acto de reivindicación humana. El nombre de Ruth López resonó como el símbolo máximo de esta lucha: una abogada experta en derechos humanos, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal y docente universitaria, que hoy es una presa de conciencia.

Lourdes Palacios, presidenta de COFAPPES, lideró el conversatorio que desnudó las razones detrás de su detención el 18 de mayo de 2025. Destacó que Ruth no era una figura normal, su labor de fiscalización del poder fue tan profunda que se volvió intolerable para el régimen.

Entre su labor destaca la lucha contra la corrupción, pues lideró más de 15 informes sobre

irregularidades en el actual gobierno, incluyendo auditorías sobre fondos de emergencia durante la pandemia. Asimismo, documentó la entrega discrecional de bonos de $300 a la población, señalando la falta de controles y posibles vínculos con estructuras clientelares.

También fue una de las voces principales en denunciar el Caso Pegasus, un espionaje masivo contra periodistas y defensores mediante software gubernamental.

López trabajó arduamente en la defensa de personas inocentes y encabezó equipos legales para presentar hábeas corpus en favor de personas capturadas arbitrariamente bajo el régimen de excepción.

Su trayectoria fue tal que, en 2024, la BBC la incluyó en su lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Hoy, esa misma mujer permanece incomunicada.

Aunque la CIDH dictó medidas cautelares en septiembre pasado solicitando el fin de su aislamiento, el Estado salvadoreño ha ignorado el mandato. El proceso legal en su contra es, según sus abogados, un “teatro de improvisación”: comenzó acusada de peculado y, tras su encarcelamiento, el cargo mutó a enriquecimiento ilícito sin que hasta hoy exista una fecha de juicio.

La “democratización” del miedo y la persecución

Uno de los puntos más oscuros del informe de Cristosal es la descripción de la persecución. El Estado ha entendido que, para quebrar a una voz crítica, a veces es más efectivo atacar a su entorno. Familias enteras son hostigadas para presionar a quienes se oponen al régimen, una forma de tortura psicológica institucionalizada que busca el silencio o el exilio.

Pero la represión no se queda en las élites o en figuras visibles como Ruth. El informe alerta sobre una “democratización del miedo”. La persecución ha bajado a los territorios, afectando a comunidades como San Francisco Angulo, a vendedores informales, maestros y médicos depurados del sistema público.

El mensaje es claro: cualquier reclamo de derechos básicos es una amenaza al orden establecido.

“Uno queda desprotegido ante el poder represivo del Estado”, se escuchó en el foro. “Cuando un gobierno decide quitar las libertades de unos pocos, ya ha decidido que puede quitárselas a todos”.

A pesar del control total de las instituciones, la actividad cerró con un mensaje de esperanza y resistencia. La Dra. Claudia López, hermana de Ruth, envió un saludo desde el exterior, recordando que la pasión de Ruth por la justicia nació en el exilio y se forjó con el estudio riguroso del derecho.

“Ella ha venido trabajando y educando con el derecho en la mano… Por eso les dijo: tengan decencia”, recordó Claudia, citando la frase que hoy se ha convertido en un eslogan de resistencia para quienes exigen su libertad.

El informe de Cristosal no es solo un documento técnico; es un registro de memoria para que, cuando la opacidad institucional intente borrar la historia, las víctimas tengan una base de evidencia ante instancias internacionales. Como señaló uno de los ponentes: para algunos, el trueque de seguridad por autoritarismo puede parecer aceptable, hasta que la arbitrariedad toca a su puerta.

El foro concluyó con la voz de muchas poetas que extendieron sus escritos por la libertad con un grito unísono que atravesó las pantallas y las fronteras: “¡Ruth Florece en libertad!”. Un recordatorio de que, aunque el presente parezca oscuro, la luz de la verdad y la memoria es lo único que el poder absoluto no ha podido apagar.

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