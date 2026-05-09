Clásico con problemas merengues: Barcelona-Real Madrid

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Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Las perspectivas de una humillación de Barcelona al Real Madrid en el Clásico de este domingo, crecen hoy con celeridad tras revelarse incidentes disciplinarios en el vestuario merengue.

Aunque supuestamente uno de los altercados ocurrió en febrero y otro esta semana, todo por el momento se ciñe a informaciones de prensa no contrastadas por completo con el Real Madrid.

Hay, eso sí, el reconocimiento de problemas al interior de la “casa blanca”, por medio de los protagonistas. El lateral Alvaro Carreras admitió en redes sociales de un asunto puntual (los medios hablan de un bofetón que le propinó el central germano Antonio Rudiger).

Lo de Carreras y Rudiger aconteció en febrero y nadie sabe la razón por la cual trascendió ahora. El otro incidente tuvo lugar esta semana entre los mediocampistas Fede Valverde y Aureliene Tchouameni.

Los trascendidos afirman que el altercado entre el capitán del conjunto (el uruguayo Valverde) y el francés Tchouameni, terminó enviando al sudamericano a la enfermería, con sutura de puntos en su rostro.

“Me golpee con una mesa”, zanjó Valverde, sobre lo cual la prensa dice que cayó al suelo luego de un choque físico con el galo.

Si embargo, finalmente la directiva del club emitió un comunicado:

«El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”.

En momentos en que se especula con la llegada en el verano de un nuevo entrenador, descartado ya el alemán Jurgen Kloop por razones personales, también el cuadro merengue lleva más de una semana cuestionando el comportamiento del atacante francés Kylan Mbappé.

Kiki se lesionó, pero en la preparación del partido contra el Espanyol y durante el cotejo, estuvo ausente. Fotos publicadas en redes sociales lo ubicaron de paseo con su novia por Italia.

En duda para el Clásico, Mbappé está en el centro de las críticas por presunta falta de compromiso con el Real Madrid.

Más allá, el Barcelona llega con mucha tranquilidad al encuentro. Tiene la posibilidad de sellar LaLiga de Fútbol de España, mientras el Real Madrid busca el milagro en suelo catalán en el Camp Nou.

El fin de semana, el Barça, virtualmente campeón del torneo español, puso más tierra de por medio con triunfo sobre el Osasuna 2-1, con goles de Robert Lewandowski y Ferrán Torres.

Sin embargo, si los azulgrana no necesitaron de su astro Lamine Yamal, lesionado, tampoco los merengues requirieron de los servicios del francés Kylian Mbappé.

Salvó la campana un Vinicius Junior en estado puro, con dos grandes remates de gol.

A 11 puntos de los culés y con sólo cuatro jornadas restantes, tendrían que perder los actuales líderes todos los partidos frente al Alavés, Betis y Valencia, además con el Real Madrid.

Todo indica que los merengues no contarán en realidad con Mbappé y los azulgrana tampoco con Yamal, en tanto el guardameta belga Thibaut Courtois alista su regreso.

Vale decir, en realidad, que al Barcelona le basta un empate para coronarse campeón el mismo domingo del Clásico.

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