Presidenta mexicana reafirma defensa de la soberanía tras declaraciones de Trump

MÉXICO/Xinhua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes la defensa de la soberanía nacional, luego de las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump con motivo del 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, acuerdo que significó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano tras la guerra entre ambos países en 1846-1848.

«Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santa Anna, hay que defender la soberanía», expresó la mandataria durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, en referencia al controvertido papel del entonces presidente mexicano Antonio López de Santa Anna durante el conflicto bélico con Estados Unidos.

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848 y ratificado el 30 de mayo del mismo año, marcó el fin de la guerra entre México y Estados Unidos. Como resultado de ese enfrentamiento, México cedió más de la mitad de su territorio, incluyendo los actuales estados estadounidenses de California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Además, estableció el río Bravo como frontera internacional y México renunció a cualquier reclamo sobre Texas.

Las declaraciones de Trump con motivo del 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo generaron tensiones diplomáticas al vincular ese acontecimiento histórico con sus políticas para proteger la frontera sur, frenar la migración y combatir al narcotráfico.

«Desde que asumí el cargo como el 47 Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de batalla de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra invasiones, defender el Estado de derecho y proteger nuestra patria», afirmó Trump en un mensaje público.

Sheinbaum rechazó categóricamente esas declaraciones y recordó que su Gobierno no permitirá narrativas que minimicen la soberanía, ni la dignidad nacional, en medio de tensiones recientes derivadas de amenazas emitidas por Trump en enero pasado sobre posibles incursiones militares en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

