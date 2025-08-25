Real Madrid suma segunda victoria en la Liga Española de fútbol

Compartir

Oviedo, España/Prensa Latina

El Real Madrid derrotó este 3-0 al Real Oviedo como visitante en el Estadio Carlos Tartiere y consiguió su segunda victoria en la nueva temporada de la Liga Española de fútbol.

Un gol de Kylian Mbappé sobre asistencia de Arda Güler minutos antes de concluir la primera mitad, le dio a la tropa merengue de Xavi Alonso una ventaja, que no perdieron en el resto de la noche.

El gol del francés era el segundo que anotaba en esta campaña, tras el conseguido en el debut, cuando los subcampeones de liga vencieron 1-0 al Osasuna, que este domingo derrotó con idéntico marcador al Valencia.

Luego de dominar todo el tiempo sobre la cancha, y escapar de un par de ataques peligrosos de los Carbayones, los también subtitulares de la Copa del Rey y de la Supercopa de España, ampliaron el marcador, otra vez gracias a un disparo efectivo de Mbappé.

Con ese gol, el delantero se convirtió en el primer jugador del Madrid desde 1982 que anota los tres primeros goles de una edición de La Liga, según datos ofrecidos por el célebre Míster Chip, en su cuenta oficial de X.

Antes del pitazo final, Vinicius Jr., que ya se había anotado una asistencia, envió el balón al fondo de las redes para completar la goleada.

En otros resultados de este domingo Villarreal goleó 5-0 al Girona e igualaron a dos goles el Espanyol y la Real Sociedad.

Barcelona ganó in extremis

Barcelona derrotó el sábado, in extremis, 3-2 a Levante, luego de ir debajo 0-2 al cierre del primer tiempo.

Iván Romero (15) y José Luis Morales (45+2) consiguieron la sorpresa en el estadio Ciutat de Valencia, pero apenas iniciada la segunda mitad Pedri (49) y Ferrán Torres (52) lograron la igualada, y autogol de Unai Elgezabal (90+1) completó la remontada.

En tanto, el Atlético de Madrid pinchó de nuevo al empatar 1-1 en casa contra el Elche.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone salieron temprano delante gracias al tanto del noruego Alexander Sorloth (8), pero tras la igualada de Rafa Mir (14) no pudieron hacer más.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...