Alianza se quedó con el clásico centro-occidente en la jornada 7

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

En el estadio Cuscatlán se desarrolló uno de los mejores partidos de la séptima fecha del fútbol de la primera división, no solo porque se jugó el clásico centro occidente entre Alianza Fútbol Club y Club Deportivo FAS, sino porque se trató de un partido muy intensos, de principio a fin, y de ida y vuelta.

Además, de los pelotazos que pegaron en los postes defendidos por el “Supermán González, y los quites de éste de tiros de gol, como ocurrió en el minuto 44, y de un posible penalti no pitado a Leo Menjívar.

Ernesto Corti, el timonel de los albos también fue figura, al llevarse una tarjeta amarilla por salirse del área.

El primer gol llegó del botín derecho Michell Mercado, luego de recibir un trazo largo del medio cambista Noel Rivera, y que el defensa fastaneco no pudo desviar.

En el segundo tiempo, el protagonista fue el “Catrachito” Romero, quién desde fuera del área, al minuto 59 con un tiro libre vence al portero del FAS y hace el 2 a 0. Al 61 Romero abandonó el engramillado del Cuscatlán por una lesión.

A los 85, Rudy Clavel abandona el terreno de juego por doble tarjeta amarilla. Al minuto 90, Noel Rivera, de Alianza, también se va del terreno de juego por doble amarilla.

El sábado, en Usulután, la novedad fue que Luís Ángel Firpo desaprovechó su localía al empatar a 0 con el Platense, además de 29 minutos de suspensión temporal del partido por falta de energía eléctrica en el “Sergio Torres”.

Estos son los resultados:

Partidos del sábado 23 de agosto:

Águila se impone 1 a 0 al Zacatecoluca.

Hércules derrota al INTER FA 3 goles a 1.

Luis Ángel Firpo y Platense empatan 0 a 0.

Partidos del domingo 24 de agosto

Alianza Club Deportivo FAS.

Municipal Limeño vence al Fuerte San Francisco 2 a 1.

Cacahuatique y Metapán empatan 2 a 2-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...