FAS y Firpo en las primeras casillas del fútbol mayor

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Club Deportivo FAS y Luís Ángel Firpo se mantienen en las primeras casillas, primera y segunda, respectivamente, al concluir la jornada número sexta del fútbol mayor de El Salvador, que se jugó el sábado y el domingo, con la novedad que Alianza subió una casilla y se ubica en la cuarta posición tras ganar con goleado al Hércules.

Estos son los resultados:

Partidos del sábado 16 de agosto:

Alianza golea 5 a 2 al Hércules.

CD FAS golea 4 a 1 al Zacatecoluca.

Luis Ángel Firpo golea 3 a 0 al Fuerte San Francisco

Isidro Metapán empata 2 a 2 con el Inter FA

Partidos del domingo 17 de agosto

Águila se impone 2 a 1 al Municipal Limeño.

El Platense y el Cacahuatique empatan 1 a 1.

Tabla Acumulada

CD FAS, con 16 puntos

Luis Ángel Firpo, con 16 puntos

Águila, con 11 puntos

Alianza, con 9 puntos

Isidro Metapán, con 8 puntos

Cacahuatique, con 7 puntos

Fuerte San Francisco, con 6 puntos

Hércules, con 5 puntos

Platense, con 4 puntos

Municipal Limeño, 4 con puntos

Inter FA, con 4 puntos

Zacatecoluca FC, con 3 puntos

Goleadores

La sexta fecha deja a Yanci Maciel, de FAS como líder del goleo con 5 dianas, le sigue Styven Vásques, de Luis Ángel Firpo, con 4. Mientras que Luis Toba de Alianza suma 3 goles.

