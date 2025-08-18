FAS y Firpo en las primeras casillas del fútbol mayor

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
Club Deportivo FAS y Luís Ángel Firpo se mantienen en las primeras casillas, primera y segunda, respectivamente, al concluir la jornada número sexta del fútbol mayor de El Salvador, que se jugó el sábado y el domingo, con la novedad que Alianza subió una casilla y se ubica en la cuarta posición tras ganar con goleado al Hércules.
Estos son los resultados:
Partidos del sábado 16 de agosto:
Alianza golea 5 a 2 al Hércules.
CD FAS golea 4 a 1 al Zacatecoluca.
Luis Ángel Firpo golea 3 a 0 al Fuerte San Francisco
Isidro Metapán empata 2 a 2 con el Inter FA
Partidos del domingo 17 de agosto
Águila se impone 2 a 1 al Municipal Limeño.
El Platense y el Cacahuatique empatan 1 a 1.
Tabla Acumulada
CD FAS, con 16 puntos
Luis Ángel Firpo, con 16 puntos
Águila, con 11 puntos
Alianza, con 9 puntos
Isidro Metapán, con 8 puntos
Cacahuatique, con 7 puntos
Fuerte San Francisco, con 6 puntos
Hércules, con 5 puntos
Platense, con 4 puntos
Municipal Limeño, 4 con puntos
Inter FA, con 4 puntos
Zacatecoluca FC, con 3 puntos
Goleadores
La sexta fecha deja a Yanci Maciel, de FAS como líder del goleo con 5 dianas, le sigue Styven Vásques, de Luis Ángel Firpo, con 4. Mientras que Luis Toba de Alianza suma 3 goles.