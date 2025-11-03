El Firpo mantiene el liderato en el fútbol mayor

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
Con la novedad de que el actual campeón nacional Alianza sumó su tercera derrota consecutiva, esta vez a manos de los aguiluchos, por lo que los migueleños se llevaron el clásico centro-oriente. Mientras Luís Ángel Firpo sigue con su juego regular, y sumó tres puntos más y con ello conserva el primer lugar en la tabla de posiciones.
Otros equipos que sumaron de a tres fueron el FAS y el Cacahuatique
Estos son los resultados de todos los partidos jugados el sábado 1 de noviembre
Alianza 0 Águila 1
Fuerte San Francisco 0 CD Platense 0.
Luis Ángel Firpo 2 Isidro Metapán 1
FAS 2 Inter FA 0
Cacahuatique 2 Hércules 0
Municipal Limeño 1 Zacatecoluca 0
Tabla Acumulada
Luis Ángel Firpo, con 43 puntos
CD FAS, con 38 puntos
Alianza, con 37 puntos
Isidro Metapán, con 32 puntos
Cacahuatique, con 27 puntos
Águila, con 26 puntos
Municipal Limeño, con 24
Platense, con 22 puntos
Hércules, con 17 puntos
Fuerte San Francisco, con 16 puntos
Inter FA, con 15 puntos
Zacatecoluca FC, con 13 puntos
Goleadores
Juan Argueta, CD Cacahuatique, 10 goles
Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles
José Erik Correa, Municipal Limeño, 9 goles
Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles
Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles
Emerson Rivas, Platense 8 goles