El Firpo mantiene el liderato en el fútbol mayor

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Con la novedad de que el actual campeón nacional Alianza sumó su tercera derrota consecutiva, esta vez a manos de los aguiluchos, por lo que los migueleños se llevaron el clásico centro-oriente. Mientras Luís Ángel Firpo sigue con su juego regular, y sumó tres puntos más y con ello conserva el primer lugar en la tabla de posiciones.

Otros equipos que sumaron de a tres fueron el FAS y el Cacahuatique

Estos son los resultados de todos los partidos jugados el sábado 1 de noviembre

Alianza 0 Águila 1

Fuerte San Francisco 0 CD Platense 0.

Luis Ángel Firpo 2 Isidro Metapán 1

FAS 2 Inter FA 0

Cacahuatique 2 Hércules 0

Municipal Limeño 1 Zacatecoluca 0

Tabla Acumulada

Luis Ángel Firpo, con 43 puntos

CD FAS, con 38 puntos

Alianza, con 37 puntos

Isidro Metapán, con 32 puntos

Cacahuatique, con 27 puntos

Águila, con 26 puntos

Municipal Limeño, con 24

Platense, con 22 puntos

Hércules, con 17 puntos

Fuerte San Francisco, con 16 puntos

Inter FA, con 15 puntos

Zacatecoluca FC, con 13 puntos

Goleadores

Juan Argueta, CD Cacahuatique, 10 goles

Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles

José Erik Correa, Municipal Limeño, 9 goles

Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles

Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles

Emerson Rivas, Platense 8 goles

