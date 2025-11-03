Compartir

Madrid/Prensa Latina

Betis subió a la quinta casilla en la Liga española de fútbol, luego de su victoria 3-0 contra Mallorca este domingo.

El brasileño Antony consiguió doblete (minutos 10 y 34) y el hispano-marroquí Abde Ezzalzouli (37) puso la guinda al pastel, para que los béticos llegaran a 19 puntos y subieran a la quinta casilla.

En tanto, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford, el Barcelona venció 3-1 al Elche y se colocó segundo en LaLiga con 25 puntos, a cinco del líder, el Real Madrid.

Por su parte, Celta de Vigo doblegó a Levante 2-1, y Alavés a Espanyol 2-1.

Mañana concluirá la fecha 11 en el fútbol español con el duelo Oviedo-Osasuna.

Mientras, que el sábado, el Villarreal goleó por 4-0 al Rayo Vallecano y ascendió temporalmente a la segunda posición de la Liga de fútbol de España.

Con ese triunfo, el Villarreal llegó a 23 puntos y escaló a la segunda plaza en la clasificación general, cuatro por detrás del líder Real Madrid (27), y uno por delante del Barcelona (22), tercero.

El pasado sábado, el Real Madríd El Real Madrid se impuso al Valencia, con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras.

Este ha sido el triunfo “más plácido de la temporada en LaLiga, 4-0 al Valencia, y aumentó la presión sobre el Barcelona”, destacó la prensa especializada.

