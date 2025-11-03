Salvadoreños honran a sus seres queridos en los camposantos

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Centenares de salvadoreños asistieron este domingo 2 de noviembre, Día en que se conmemora a los Fieles Difuntos, a los Campos Santos para recordar a sus seres queridos que partieron del mundo terrenal.

Los salvadoreños destacan la importancia de recordarlos porque siempre vivirán en los corazones. Cada 2 de noviembre, familias enteras llegan a los diferentes cementerios para enflorarlos. En las afueras de cada camposanto los asistentes podrían encontrar variedad de arreglos y flores para adornar la tumba donde reposan los seres queridos que ya no se encuentran en el mundo terrenal.

Tal es el caso de José Torres, oriundo del Cantón Zacamil en Tonacatepeque, que visitó la tumba de su amada madre en el cementerio general del distrito. “Venimos a enflorar por el amor que le teníamos a mi mamá y hacerlo siempre con cariño que siempre le tenemos a las madres que han estado con nosotros, aunque hayamos fallado en alguna cosa. Pero gracias a Dios estamos acá poniéndole este pequeño gesto de cariño”, comentó Torres mientras plantaba flores Rosadas alrededor.

También, el mismo cementerio, llegó la familia Méndez a enflorar a varios de sus seres queridos, entre ellos a un ángel (un bebé) que no pudo sentir, en la vida terrenal, el calor de sus padres; sin embargo, sí sentirá el calor espiritual de toda la familia al recordarlo día con día.

En los alrededores de los camposantos, los visitantes pudieron comprar arreglos o comprar las típicas hojuelas; dentro de las instalaciones también se presenciaron a los limpia tumbas, para aquellos que deseaban darles mantenimiento a los nichos de sus familiares, desde limpieza hasta la pintura de las paredes y cruces. Los mariachis también fueron parte de la celebración para deleitar a los que “descansan en paz”.

Así se pudo presenciar también en el Parque Memorial La Bermeja, en San Salvador Centro, que desde las 7 de la mañana abrieron sus puertas para que los salvadoreños pudieran honrar a sus seres queridos.

En el cementerio La Bermeja el ingreso de visitantes fue masivo, y los equipos municipales brindaron asistencia a todos los ciudadanos que honran la memoria de sus seres queridos.

La administración de Cementerios de San Salvador Centro prevé recibir más de 80 mil visitantes en los 18 cementerios municipales, entre ellos el Cementerio los Ilustres, reconocido por ser de los más emblemáticos de la Ciudad Capital.

