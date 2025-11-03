Explicación de presupuesto del MARN duró 20 minutos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En 20 minutos, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, explicó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea, su presupuesto por $16 millones. El oficialismo se limitó en realizar cuestionamientos al funcionario,

Para el ejercicio fiscal 2026, el MARN necesita disponer de un presupuesto de $16,039,197, un incremento de $46 mil respecto al 2025, que fue de $15,992,564.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, expuso que la institución “ha impulsado el ecoturismo y la recreación en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a escala nacional, por medio de los compromisos adquiridos en conjunto con Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR).

Estas gestiones se continuarán realizando el próximo año, al igual que la iniciativa denominada “Una Salud”, ejecutada en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en donde el MARN participa en la planeación y coordinación de un enfoque de salud humana, animal y ambiental.

Sobre la ejecución presupuestaria de este año, el MARN, informó que llevan el 81% de los fondos asignados para el presente ejercicio fiscal.

Sobre la distribución de los fondos para el próximo año, el funcionario detalló que, para la dirección superior se le asignan $1.5 millones; a la administración general, $4 millones. Al Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, $1.6 millones. Para la gestión territorial, $499 mil; para la evaluación y cumplimiento ambiental, $990 mil; para el ecosistema y biodiversidad, $1.1 millones; para seguridad hídrica, $527 mil; para la inversión en medio ambiente, se destinan, $150 mil. Además, para la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) se le asignan $5.4 millones.

El ministro detalló que, el próximo año, se realizarán varios proyectos: Gestión de Residuos y Calidad del Aire: se mantendrá la ejecución de los programas presupuestales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Gestión de la Calidad del Aire.

Gestión de Humedales: el MARN desarrollará proyectos para el manejo integral de humedales como la Laguna de Olomega, situado entre los departamentos de San Miguel y La Unión; y El Jocotal, ubicada en el municipio de El Tránsito, en el departamento de San Miguel.

Gestión del Agua: el ministerio trabajará en el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Conservación de Biodiversidad: se implementarán programas de conservación de la vida silvestre y de manejo de recursos, como el Programa Nacional para la Conservación de la Lora Nuca Amarilla y el Plan Nacional Forestal.

Colaboración con Gobiernos Locales: el MARN trabajará con los gobiernos locales del departamento de Morazán y del área Metropolitana de San Salvador, en la mejora de la gestión integral de residuos plásticos, a través del apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El MARN no profundizó en detalles sobre los montos específicos y los recortes que tendrá en algunas áreas como por ejemplo para el manejo sostenible de recursos naturales, que tendrá para el próximo año un recorte de $188 mil. Los diputados del oficialismo no hicieron preguntas al respecto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...