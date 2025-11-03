GOES pide asignar $7 millones a Educación provenientes de préstamos externos

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa una reforma al presupuesto de Educación para incorporar $7 millones de préstamos externos para el «Programa de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador», para “impulsar la modernización y mejora del sistema educativo”.

La iniciativa fue enviada el 29 de octubre a las 10 de la mañana y en la plenaria de ese mismo día fue enviada a la Comisión de Hacienda para que sea estudiada por los legisladores.

Según el Gobierno, con los fondos se prevé “impulsar la modernización y mejora del sistema educativo en El Salvador mediante la optimización del sistema escolar y la adopción de tecnologías educativas, el desarrollo de pedagogías estructuradas y la supervisión y asesoramiento continuo de los docentes que permitan proporcionar una educación de calidad e inclusiva, reducir la brecha de competencias básicas y formar ciudadanos preparados para los desafíos de la era digital”.

Los $7,015,995 provienen de un préstamo por $100 millones suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) a finales de julio de este año, destinado para financiar el «Proyecto de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador».

Los $7 millones se distribuirán de la siguiente manera: contratación de un gestor de servicios integrales para la ejecución del programa por $1,022,065; adquisición de equipos tecnológicos; almacenamiento en la nube y soluciones tecnológicas para la modernización del sistema educativo, incluyendo plataformas, herramientas de tecnología educativa y soporte técnico continuo por $3,378,930; así como, servicios integrales de conectividad, instalación y configuración de equipos para la modernización del sistema educativo por $2,600,000; y para la gestión del proyecto, que comprende la contratación de personal clave para la conformación de la Unidad Gestora del Proyecto por $15,000.

Estos fondos serán colocados en la Unidad Presupuestaria 12, Proyectos de Inversión -Mi Nueva Escuela- en la Línea de Trabajo 04 Modernización del Sistema Educativo de El Salvador, del presupuesto del MINED.

Se destinan $3,637,06 para adquisiciones de Bienes y Servicios y $3,378,930 para Inversiones en Activos Fijos. La ubicación geográfica a destinarse los fondos es “a nivel nacional” su finalización será en diciembre de este año.

Esta iniciativa será discutida en la sesión de Comisión de Hacienda de este lunes. Luego de la discusión se prevé que esta se apruebe y pase al pleno para finalmente ser aprobada el miércoles.

