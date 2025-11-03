Cripta recuerda legado espiritual de Monseñor Romero

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La comunidad romeriana desarrolló su Santa Misa este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, donde se recordó las palabras de Monseñor Romero, líder que siguió el camino de Dios.

El padre Jhonny Flores presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje señaló que el objetivo de entrar al reino de los cielos no finaliza cuando se muere, sino por el contrario, es el momento por las buenas acciones que se hicieron en la vida terrenal, como ser buen hijo de Dios, amar al prójimo, ser obediente y temeroso al Señor, y estar siempre en paz con él.

El mensaje del padre se dio en el contexto del 2 de noviembre, donde se celebra el Día de los Fieles Difuntos, una tradición dedicada a honrar y recordar a los seres queridos fallecidos.

La comunidad recordó las palabras de Monseñor Romero de la homilía del 30 de octubre de 1997, donde sostuvo que “la muerte no termina en una tumba que vamos a ir a enflorar”, en referencia a que un día, resucitarán para ir con el Señor. “Los enfloramos porque son dormitorios, esperando una resurrección”.

En la homilía de 1997, Monseñor Romero recordó que toda vida humana se acaba, pero queda la alegría de haber sido leal a la ley del Señor, de haber amado al prójimo, de haberse dado por el prójimo, dado en generosidad, en amor, en servicio, y no haber aprovechado la vida para atropellar la dignidad y los derechos.

Romero sostuvo que todo esto es para entrar al reino de los cielos, “para que a la hora en que nuestra muerte nos presente ante el tribunal, sepamos recibir de aquellos labios infalibles divinos un: «¡Pase adelante! Venir, benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos, porque fuiste caritativo, porque no fuisteis groseros, porque todo lo que hiciste con uno de mis hermanos chiquitos a mí me lo hiciste”.

En la procesión de ofrendas, la comunidad recordó que se ha celebrado el día de todos los Santos, y Jesús, dice que será el Reino de los Cielos, para el pobre de espíritu, el que sufre, el misericordioso, el limpio de corazón, el que trabaja por la paz, el perseguido a causa de la justicia, en ese sentido, presentaron a Monseñor Romero, simbolizando que él, se encuentra entre los santos en el Reino de los Cielos, porque fue fiel a las Bienaventuranzas.

