La Calabiuza toma vida cada 1 de noviembre en el distrito de Tonacatepeque de San Salvador Este, tradición que pretende honrar la mitología salvadoreña. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

Calabiuza en Tonacatepeque cumple 33 años de tradición

Redacción Nacionales 3 noviembre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Calabiuza en Tonacatepeque cumple 33 años de tradición 485 Vistas

Cientos de jóvenes de diferentes cantones de Tonacatepeque personifican con orgullo a seres mitológicos de El Salvador, entre ellos el cipítio, el justo juez, la sigüanaba y el gritón. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

 

La Calabiuza es el principal festival de El Salvador, que celebra la mitología salvadoreña, con un recorrido en las principales calles de Tonacatepeque. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya

 

El festival la Calabiuza es único en el país y atrae tanto habitantes locales, como salvadoreños de fuera del distrito y a extranjeros, que buscan ser parte de esta tradición con más de tres décadas. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

 

Posterior al recorrido de las carretas personificadas en Tonacatepeque, cada una de ellas es evaluada para premiar a las más destacadas del festival. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

 

 

La Calabiuza es el festival mitológico posguerra que muchos jóvenes de Tonacatepeque disfrutan para dar vida a muchas leyendas salvadoreñas. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

