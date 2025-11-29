Ministerio de Cultura recibirá $30.8 millones para 2026

Compartir

El ministro de Cultura expuso, ante los parlamentarios, que el próximo año invertirán $9 millones en la ampliación y actualización del inventario bibliográfico de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES)

El Ministerio de Cultura tendrá una asignación presupuestaria de $30.8 millones para el año 2025, un aumento de 3.1 millones con respecto al presupuesto aprobado para 2025; el titular de esta cartera de Estado, Raúl Castillo, se presentó a la Comisión de Hacienda para su explicación y los proyectos a desarrollar.

En cifras, el aumento para el Ministerio de Cultura sería de $3,166,086, ya que para 2025, se asignaron $27,699,131; pero con los refuerzos presupuestarios, el presupuesto ha llegado a $31.6 millones; de los cuales se han ejecutado el 55.5% hasta el 16 de octubre según el Portal de Transparencia Fiscal.

Raúl Castillo informó que para el año 2026 se asignan $30,865,217, los cuales serán utilizados para fortalecer los espacios culturales en El Salvador. De este monto, $9,770,443 corresponden a remuneraciones, y $19,471,031 para bienes y servicios.

Según Raúl Castillo, el ministerio procura garantizar que los entornos culturales sean “accesibles y acogedores” para las familias salvadoreñas. A través del programa Family Friendly, están “redefiniendo” la experiencia cultural como un derecho para todas las edades.

“La cultura es un derecho de todos. Con la estrategia Family Friendly, aseguramos que cada familia salvadoreña pueda disfrutar, aprender y crear recuerdos en espacios culturales diseñados para su bienestar”, comentó el funcionario.

También, dicha cartera de Estado tiene proyectado asignar $5,350,255 en planes para revitalizar e impulsar actividades artísticas en los teatros nacionales. En el de San Miguel, se hará un diseño y una construcción de obras de readecuación y suministro e instalación de equipos de aire acondicionado; en el Teatro Presidente se harán trabajos de impermeabilización de losa en cubierta de techo y mejoras en la Gran Sala; mientras que en el Teatro de Santa Ana, mejoras y remodelación integral en la infraestructura.

Para producir y difundir las expresiones artísticas, se invertirá $471,979 en el proyecto del cine Libertad, café, cinemateca y restaurante. Así, se va a conservar, se difundirá y velará por el estudio e investigación del cine y audiovisual salvadoreño y latinoamericano, promoviendo las muestras, ciclos y festivales de cine y audiovisuales, indicó Castillo.

Además, Castillo comunicó que también ejecutarán proyectos de preservación del patrimonio cultural, como el del parque arqueológico de San Andrés, ubicado en Ciudad Arce, La Libertad. En ese sitio se hará una restauración y modernización del museo, se mejorará la sala de proyecciones y baños del parque.

De acuerdo al funcionario, entre los cinco espacios culturales más visitados se encuentran la Biblioteca Nacional (BINAES), el Palacio Nacional, el parque arqueológico Tazumal, el Museo de Historia Natural (MARN) y el teatro Presidente.

Por otro lado, el Ministerio de Turismo indicó al Ministerio de Cultura que de octubre de 2024 a octubre del año en curso el país recibió 4,027,350 visitantes, por lo que hubo un incremento del 28.4 %.

Debido a esto, el ministerio aumentó las actividades para atender, por ejemplo, a los visitantes hondureños y guatemaltecos en su semana de vacaciones.

“La tendencia indica que las políticas culturales y eventos implementados han tenido un impacto positivo en la atracción de turistas extranjeros”, comentó Castillo. “Solo en este año hemos recibido a 225,917 extranjeros y esto se debe a las medidas de seguridad que se han implementado en el país”, agregó el funcionario.

