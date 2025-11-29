Corte de Cuentas proyecta capacitar a más 8,000 servidores públicos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Sosa, explicó en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que el presupuesto para esta entidad fiscalizadora de fondos públicos, se incrementará en $5 millones para 2026.

El ente responsable de la fiscalización administrativa y jurisdiccional de la Hacienda Pública y la ejecución del presupuesto requiere para su funcionamiento $55,820,585, monto que contiene un incremento de $5,371,646 con respecto al presupuesto vigente que es de $50,448,939.

Los recursos solicitados para 2026 se dividirán en dos unidades presupuestarias: La Dirección y Administración Institucional y Control y Auditoría de la Gestión Pública.

La primera tendría $26,198,290 (el 46.93 %) y se subdividiría en dos líneas de trabajo: la Dirección Superior, a la que se le asignarían $322,360, y la Administración General, que dispondría de $25,875,930.

La otra unidad contaría con $29,622,295 (el 53.07 %) y también tiene dos líneas de trabajo: Auditoría, que tendría $23,088,785, y Juicio de Cuentas, que operaría con $6,533,510.

Sosa expuso que una de las metas de la institución es “modernizar” los procesos de fiscalización, integrando sistemas y aplicando estándares internacionales.

Para ello, se actualizaría el Sistema Integrado de Auditoría Gubernamental (SIAG-CCR), que ya se utiliza para auditorías financieras, y se incorporarían funciones para exámenes especiales y auditorías de gestión. También se tiene previsto avanzar en el Sistema Electrónico Jurisdiccional (SIJC-CCR), que permitiría llevar los juicios de cuentas de forma digital en Primera Instancia.

Además, se impulsaría un Sistema de Auditoría Virtual para realizar acciones de control a distancia, como primer paso para atender también procesos en el servicio exterior.

Sosa también se refirió al cumplimiento de la Ley Anticorrupción, para lo cual se ha creado una dirección enlace con el Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC) y el Centro Nacional Anticorrupción.

Otra de las metas trazadas, según comentó Sosa es impulsar el “Programa de Capacitación en Aulas Virtuales”, para fortalecer “las competencias del talento humano, con capacidades técnicas, valores éticos y profesionales comprometidos con el mejoramiento de la gestión pública”.

Según Sosa, a la fecha, 5 mil 590 servidores públicos han sido capacitados por la Corte de Cuentas de la República y, para 2026, se proyecta capacitar a más 8,000 servidores de toda la administración pública.

