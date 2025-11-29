Diputado Lira exige claridad sobre incremento en el presupuesto electoral 

Compartir

Samuel Amaya

El diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó y exigió claridad por los $42 millones de más que el TSE ha solicitado para los comicios de 2027 con respecto a lo presupuestado para las de 2024, aun cuando habrá menos eventos electorales y sin posibilidades de una segunda vuelta.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha pedido a Hacienda, encargado de las finanzas públicas, un presupuesto de $172.1 millones para desarrollar las elecciones generales de 2027; donde se elegirán a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales. Esos $172.1 millones, incluye $46.7 millones para el voto en el exterior.

El monto para las elecciones de 2024 fue de $129,317,170: monto que incluía el desarrollo de las Presidenciales y Asamblea Legislativa y otro día, para el de Concejos Municipales y Parlamento Centroamericano, también se incluía una eventual segunda vuelta en el caso de las presidenciales. Ahora se piden $172,149,600, es decir, $42,832,430 más, sin que se vaya a desarrollar la elección del PARLACEN y en un solo día (28 de febrero 2027) y que tampoco haya segunda vuelta, ya que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista reformó la Carta Magna en menos de 12 horas para retirar a El Salvador del organismo regional y también para evitar que haya segunda vuelta; ganaría, el que tenga más votos sin más y ni más.

Las iniciativas fueron enviadas a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto durante esta semana; se prevé que estas sean discutidas el lunes. Sobre el tema, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira dijo que le preocupa el monto “elevado”.

“Aún sin haberse instalado la comisión para analizar el presupuesto del TSE, hay algo que llama la atención: el monto elevado que se propone para las elecciones de febrero de 2027”, dijo Lira.

“Para comparar: En 2024, con tres eventos electorales presupuestados, se asignaron $129.4 millones. Ese monto incluía: La elección presidencial y legislativa (domingo 4 de febrero 2024), la elección de concejos municipales y PARLACEN (domingo 3 de marzo 2024) y un tercer evento que no se realizó, la posible segunda vuelta. Ahora, para 2027, en un solo evento que agrupa tres elecciones (presidente, diputados y concejos municipales), el TSE solicita $172.1 millones. Esto representa $42.8 millones adicionales, aun cuando habrá menos eventos que en 2024”, cuestionó Lira.

Ante ello, el legislador espera que en la Comisión de Hacienda dicho aumento “sea explicado con total claridad”, ya que El Salvador tiene “enormes necesidades” en programas sociales y en la atención de grupos vulnerables.

Por ello, Lira enfatizó que “un incremento de esta magnitud podría reorientarse para solventar prioridades urgentes del pueblo salvadoreño, y por eso debe justificarse técnica y responsablemente”.

Si bien, los fondos se utilizarán para el Plan General de Elecciones 2027, no se desglosaron la distribución de los fondos en el proyecto de decreto, aunque se prevé que cuando sea discutido se brinden más detalles.

En el proyecto de decreto, Hacienda detalla que como prioridad es la divulgación de los mecanismos de votación, la capacitación a los organismos electorales temporales, la promoción de la equidad de género, la inclusión social y la facilitación del voto a grupos vulnerables.

Destaca también, mantener las estructuras administrativas para adquirir con eficiencia los bienes y servicios, hacer las acreditaciones, celebrar los actos públicos y la coordinación del personal.

