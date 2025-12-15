Documento de presupuesto de Asamblea aún no es público

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presupuesto de la Asamblea Legislativa es el único que no ha sido revelado públicamente. Según el presidente de este órgano, Ernesto Castro, se hará público el 19 de diciembre, cuando lo discuta la Comisión de Hacienda, apenas a días de finalizar el año.

El Legislativo sólo tiene dos semanas desde este lunes, para aprobar el Presupuesto General del Estado 2026. Tiene como límite el 31 de diciembre.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que, en esta semana, la Comisión de Hacienda iba a discutir el presupuesto del Legislativo. Es de recordar que, los legisladores deben aprobar su presupuesto para luego mandarlo al Ministerio de Hacienda y se anexe al presupuesto general del Estado que asciende a $10,555 millones, un incremento del 5.9% mayor que el presupuesto de 2025.

En el portal de Transparencia Fiscal, el documento de presupuesto del Legislativo para el 2026 aparece en blanco. De hecho, es el único presupuesto de los tres poderes fundamentales del Estado que no se ha conocido públicamente, aunque Castro informó que sería el mismo presupuesto que en 2025, de $46.9 millones.

Castro informó que este 19 de diciembre, la instancia legislativa lo estudiará, pues el 6 de octubre, se dio ingreso a la pieza de correspondencia proveniente de la Junta Directiva del Congreso. Castro ha evadido explicar las razones por las cuales el documento no es público.

“Sigue igual, no cambia nada. En la comisión creo que lo tenemos programado para el viernes 19. Ahí se va a presentar ante la comisión, y luego lo veremos en pleno, donde los 60 diputados lo vamos a discutir”, dijo Castro. A la vez, aclaró que los plazos de discusión del Presupuesto “están en orden”, por lo que no habrá problemas en aprobarlo antes que finalice el año.

Según las declaraciones del presidente del Legislativo, este viernes se podría discutir el presupuesto del legislativo y también, aprobar el presupuesto general del Estado, para que el pleno conozca y apruebe ambos en la plenaria del martes 23 de diciembre, un día antes de la nochebuena.

