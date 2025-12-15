Padre José Cruz destaca la conversión del corazón

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sacerdote José Antonio Cruz presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su mensaje habló de la conversión que debe haber en cada uno de los corazones.

Cruz señaló que El Señor “lo puede todo”, incluso, de transformar el corazón de aquel considerado gran pecador, pues si se redime de corazón, El Señor lo querrá como cualquier otro hijo que ha estado toda su vida en el camino del Señor.

“El Evangelio y la palabra misma de Cristo nos impulsa a que debemos transformar el corazón de las personas. No nos habla de violencia, no nos habla de guerra, no nos habla de levantar la mano contra nuestros hermanos. Por muy malos que sean, siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo nuestros hermanos. Por tanto, no habla de violencia, sino de la conversión del corazón de las personas”, dijo el líder religioso.

El sacerdote comentó que Cristo viene directamente “a sanar el corazón de las personas, a rescatarlo del poder de las tinieblas para llevarlo a la luz, lo saca de las obras del mal para llevarlo a las obras de los hijos de Dios”, ese fue el mensaje del Evangelio de este domingo, que habló sobre Juan el Bautista e Isaías.

El religioso sostuvo que la palabra que se predicó este domingo, “sea motivo de alegría”. “Los caminos que llevamos llevan compromiso, ser cristiano es un estilo de vida que hemos recalcado siempre, un estilo de vida especial”.

En la procesión de ofrendas, la comunidad romeriana recordó a las víctimas de la Masacre de El Mozote. A 44 años de la masacre con mil víctimas civiles, en su mayoría niños y niñas. La comunidad de la Cripta presentó una luz que simboliza a Jesús recibiendo a las almas de las víctimas, las plegarias y el dolor aún incrustado en el corazón de sus familias y del pueblo, que siguen con la esperanza que la verdad, la justicia y reparación sean realmente cumplidas.

En la comunidad, se recordó a Monseñor Romero, quien decía que se debe tener paciencia y no ser conformistas ni adormecedora esperando al Mesías que quiere venir a hacer maravillas a nuestra Patria. Por ello, presentaron la corona de adviento con tres velas encendidas, simbolizando que la Patria espera con paciencia la paz, la armonía y la liberación que Jesús el Mesías le trae.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...