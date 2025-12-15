Finalizan proyecto de huertos comunitarios tras meses de capacitación

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este fin de semana se celebró la clausura de los huertos comunitarios en el distrito 6 de San Salvador Centro; a lo largo de tres meses una veintena de mujeres y hombres se prepararon para adquirir los conocimientos necesarios y transformar su comunidad.

Ondina Ramos, ingeniera en alimentos y principal impulsora de la iniciativa, explica que el proyecto promovió una agricultura urbana orgánica y resiliente, que busca demostrar que esta puede ser una estrategia efectiva y sostenible para el bienestar de comunidades vulnerables tanto en zonas rurales como urbanas.

Uno de los beneficios de estos huertos comunitarios es que las personas comen alimentos saludables y frescos; solo necesita cortar los productos, siendo ellos mismos los productores, se garantiza que los productos no tienen agroquímicos, además, en un mismo lugar se puede cultivar una gran variedad de plantas comestibles e incluso medicinales.

“Con mucha alegría realizamos la clausura de los huertos comunitarios, fueron 3 meses de preparación y transformación de la comunidad desarrollando un huerto de hortalizas con el programa ´Cosechando Sonrisas´ les brindamos la semilla el abono y la asesoría técnica desde la siembra hasta la cosecha de manera gratuita. Este es mi aporte a la Soberanía Alimentaria de El Salvador”, dijo Ondina Ramos.

El proyecto se ejecutó en la comunidad San Juan Bosco, de San Salvador Centro. Una de las participantes del proyecto, informó que en el pasado hubo intentos de iniciar un proyecto similar, pero no contaban con el asesoramiento ni los recursos necesarios para comenzar la tarea; pero el asesoramiento gracias al programa, tuvo eco e inspiración para lograr estos huertos comunitarios.

Los participantes afirmaron estar contentos no solo con el producto que les queda para su consumo y para seguir creciendo el huerto, sino por los conocimientos adquiridos y puestos en prácticas, ya que en un futuro pueden seguir aprendiendo y enseñar lo aprendido con sus familiares.

El proyecto nació del trabajo voluntario de un grupo de personas comprometidas con la seguridad alimentaria. “Nos unimos personas de distintos ámbitos; unos aportan semillas, otros abono, y otros su conocimiento técnico. Así logramos hacer realidad esta iniciativa”, explicó Ramos. De hecho, en la zona era un vertedero, pero se convirtió en un huerto donde se cultivó: rábanos, zanahorias, pepinos y otras verduras.

Ramos explicó que ya se trabajó en el distrito 3 de San Salvador Centro, este fin de semana finalizaron con el distrito 6 y en enero iniciarán en el distrito 2. Desde su inicio en 2018, “Cosechando Sonrisas” ha beneficiado a más de mil familias en más de 30 comunidades de San Salvador, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

