En el Día de la Madre, Cripta de la Catedral resalta el amor maternal

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Saúl Méndez

Colaborador

El padre Anthony Gutiérrez presidió la eucaristía correspondiente al sexto domingo de Pascua en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, una celebración que marca la recta final de la Cincuentena Pascual dentro del calendario litúrgico. En la homilía

La ceremonia religiosa coincidió con la conmemoración del Día de la Madre, por lo que durante la homilía se resaltó el valor de la maternidad y su papel fundamental dentro de la familia y la sociedad.

Durante la celebración también se recordó la homilía de Óscar Arnulfo Romero, quie en la fecha expresó: “El amor es de Dios, Dios es amor”.

Monseñor Romero destacó que la redención de la humanidad nace de la iniciativa amorosa de Dios. En su reflexión, comparó ese amor con el de una madre que entrega todo por sus hijos sin esperar reconocimiento, y subrayó que así ama Dios: con entrega, misericordia y generosidad, incluso en medio del pecado y la fragilidad humana.

Romero también llamó a aprender de esa misma escuela del amor y a recordar que la verdadera generosidad consiste en tomar la iniciativa para ayudar al necesitado, sin esperar que este lo pida. También evocó las palabras de Cristo a sus discípulos: “No me habéis elegido vosotros, yo os he elegido”, resaltando que la vocación y el amor de Dios siempre parten de Él.

Durante la procesión de ofrendas se recordó el Evangelio del día, en el que Jesús dice: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos”, y promete enviar al Consolador. Por eso, fueron presentados los Diez Mandamientos como símbolo del compromiso de vivirlos por amor a Cristo y al Padre.

También se recordó una de las enseñanzas de monseñor Romero sobre el Evangelio que interpela, incomoda y transforma. «Presentamos las imágenes del padre Alfonso Navarro y del niño Luisito Torres, en memoria del martirio sufrido por anunciar con fidelidad la Palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia», explicó Gutiérrez.

En el marco del Día de la Madre, también fueron presentadas varias madres de familia como signo del amor que une, transforma y construye paz, inspiradas en el amor de Cristo para fortalecer la armonía en sus hogares y en la sociedad.

Asimismo, se recordó que el próximo 13 de mayo la Iglesia celebra la primera aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos en Fátima. Durante la reflexión se destacó el mensaje de conversión, paz y reconciliación asociado a esta advocación mariana, y su llamado a apartarse del odio, la violencia y la calumnia.

Como signo de solidaridad cristiana, también se presentó una canasta de víveres que simbolizó el amor fraterno hacia familias de la comunidad que enfrentan dificultades económicas y múltiples carencias.

Fueron presentados el pan y el vino, dones que dentro de la fe católica se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, como signo del amor redentor que libera a la humanidad del pecado.

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