Cruz Roja Salvadoreña reporta varios lesionados en distintos percances viales

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Saúl Méndez

Colaborador

Cruz Roja Salvadoreña, seccional Puerto de La Libertad, informó sobre la atención de dos víctimas de un percance vial registrado en el kilómetro 25 de la carretera que conecta Puerto de La Libertad con Santa Tecla, a la altura del sector conocido como Aguas Escondidas.

“Nuestro personal de turno recibió una llamada a la línea de emergencias en la que se alertaba sobre un accidente de tránsito que dejó a dos personas lesionadas”, informó la institución.

Según la información preliminar, las víctimas se conducían en una motocicleta y habrían perdido el control debido a un derrame de aceite sobre la vía.

De inmediato, los socorristas se movilizaron hacia la zona y, al llegar, confirmaron que una pareja de motociclistas había resultado lesionada.

Ambos recibieron atención prehospitalaria en el lugar del incidente.

Las labores de asistencia y coordinación fueron desarrolladas en conjunto con la unidad SEM 132.

Por otra parte, Cruz Roja Salvadoreña, seccional Apopa, reportó la atención de una adulta mayor que resultó lesionada tras caer de una unidad del transporte colectivo de la ruta 38.

La mujer sufrió lesiones en sus rodillas luego del incidente ocurrido en una parada de la colonia Santa Marta.

El hecho se registró cuando la víctima intentaba descender del microbús.

Según testigos, el motorista de la ruta 38 arrancó de forma repentina antes de que la pasajera lograra bajar por completo, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera sobre el pavimento.

Tras el incidente, el conductor se dio a la fuga.

Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña atendieron a la mujer en la zona, mientras agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron las investigaciones para deducir responsabilidades.

En otro hecho, Comandos de Salvamento informó sobre un fuerte accidente de tránsito entre dos microbuses dejó varias personas lesionadas en la intersección de la 3ª calle oriente y 10ª avenida norte, en las cercanías del Parque Centenario, en San Salvador.

De acuerdo con información preliminar, uno de los conductores involucrados habría irrespetado la luz roja del semáforo.

Como resultado del percance, cinco personas fueron trasladadas a un centro asistencial, mientras otras cinco recibieron atención médica en el lugar.

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