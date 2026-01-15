Bus del transporte colectivo vuelca y deja una veintena de heridos

Saúl Méndez

Colaborador

En horas de la mañana de este miércoles, distintos cuerpos de socorro, entre ellos Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña y el Sistema de Emergencias Médicas 132 (SEM), fueron alertados sobre la volcadura de un autobús de la ruta 5 sobre la carretera de la calle antigua a Huizúcar, en la zona conocida como Neptuno o residencial San Francisco, hecho que dejó alrededor de 20 personas lesionadas.

Cruz Roja Salvadoreña informó que siete personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Fausto Fuentes, socorrista de Cruz Roja Salvadoreña, seccional Santa Tecla, explicó que la emergencia requirió el despliegue de múltiples unidades debido a la magnitud del siniestro.

“Fuimos alertados aproximadamente a las 7:00 de la mañana sobre el accidente de tránsito de un autobús de la ruta 5”, detalló.

“Brindamos atención con tres unidades de Cruz Roja Salvadoreña, asistiendo a varias víctimas con traumas en miembros superiores e inferiores, así como hematomas en la región frontal del cráneo. Algunas personas fueron atendidas en el lugar y otras trasladadas a diferentes centros asistenciales”, agregó el socorrista.

Cruz Roja Salvadoreña también reportó la atención y traslado de una mujer embarazada, quien fue llevada de emergencia al Hospital Primero de Mayo.

Comandos de Salvamento, seccionales Zaragoza y Antiguo Cuscatlán, fueron los primeros en arribar a la escena, donde lograron rescatar a un paciente en estado grave que permanecía atrapado en el interior del autobús.

La institución informó que atendió y trasladó a siete personas lesionadas hacia distintos centros hospitalarios.

Socorristas de Cruz Verde Majahual y Cruz Verde Santa Anita también se hicieron presentes en la escena para apoyar las labores de atención.

“Nuestros elementos brindaron asistencia a un total de 15 personas con diversas lesiones. De estas, 10, incluidos tres menores de edad, fueron trasladadas a distintos centros asistenciales de San Salvador”, informó la institución.

Las causas del siniestro aún están siendo investigadas pero se presumen que fueron desperfectos mecánicos.

