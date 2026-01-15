Quincena extra es excluyente porque para empresa privada es opcional: Leonel Herrera

Compartir

El periodista y analista político, Leonel Herrera, consideró que el impacto real de la Ley Quincena 25 en el mes de enero será insignificante porque solo el 30% de la población tiene un empleo formal, el 70% se dedica al trabajo informal.

Además, es excluyente porque para la empresa privada será opcional aplicarla en este año, mientras que, en las instituciones del gobierno es obligatorio pagar ese dinero entre el 15 al 25 de enero de este año.

“Un objetivo de esta medida gubernamental puede ser electoral y mejorar la imagen del gobierno que se ha visto afectado por los despidos masivos, la persecución de vendedores informales en el Centro de San Salvador, también hechos como la construcción de Marsella II, por brindar permisos de forma irresponsable en zonas protegidas para hacer construcciones”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, indicó que si el interés del gobierno fuera aliviar la economía de la gente, las medidas fueran otras, como nivelar el salario mínimo con el costo de la vida, lo cual tendría un impacto mayor al sector formal, así como quitar el IVA a los productos de la canasta básica que ayudaría en disminuir el costo de la vida.

A criterio de Herrera, si se quiere aliviar las condiciones de vida de la gente se pensara en medidas estructurales y sostenibles, como implementar un programa de seguridad alimentaria para las personas de extrema pobreza. Hay una gran contradicción, por un lado, hay despidos de trabajadores del estado para cumplir con las metas del ajuste impuesto por el Fondo Monetario, pero gastará más para pagar este bono extra.

“Antes de ser presidente Bukele decía que la corrupción no solo era el robo descarado, sino gastarse el dinero público, pero lo que el presidente está haciendo es lo que denunciaba en el pasado, esto no corresponde a la realidad económica del país, el despilfarro y gasto innecesario también es corrupción”, enfatizó.

Agregó que la justicia tributaria y creación de un modelo productivo, son necesarios en el país, para crear los propios alimentos, sin embargo, no existen políticas para reactivar la pequeña industria salvadoreña, lo que se hace es contratar empresas extranjeras.

Herrera denunció que los uniformes y zapatos escolares fueron ordenados a una empresa brasileña, en vez de dárselo a pequeñas empresas manufactoreras salvadoreñas.

Según el periodista, el Estado debe usar los recursos de forma adecuada y eficiente para generar condiciones que desarrolle la economía del país, no un modelo económico regresivo, que persigue a vendedores informales y gentrificador, como lo que tenemos hoy en día.

