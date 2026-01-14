Asamblea aprueba “ley quincena veinticinco”, un pago complementario en enero

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos la “Ley Especial Quincena Veinticinco” que consiste en un ingreso complementario, que deberá pagarse entre el 15 y el 25 de enero de cada año a los empleados públicos y privados (para este último sector, voluntario 2026, obligatorio en 2027).

Fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien hizo el anuncio la noche de este martes en sus redes sociales. El mandatario se encontraba en Costa Rica, en una visita oficial en plena campaña electoral de dicho país.

En concreto, será un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual en enero de cada año, pero para el sector privado, solo en 2026 sería opcional, y para 2027 obligatorio.

El pago se hará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500. “No sustituye el salario y no tendrá descuentos de renta, ISSS ni AFP y no podrá ser embargado”, señaló Bukele.

Este año, el pago en privados será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta.

Durante la plenaria de este miércoles en la Asamblea Legislativa, los legisladores de oposición se pronunciaron sobre el tema. La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, sostuvo que los derechos laborales “es un avance” para los trabajadores y se deben proteger. “Veo con buenos ojos esta nueva iniciativa, creo que es algo beneficioso y positivo para las familias salvadoreñas”; sin embargo, la legisladora planteó varias situaciones con respecto a la economía.

“No podemos seguir aliviando parches pequeños si no se termina de resolver el problema económico de una forma más responsable. Van a ser alrededor de $70 millones solo en el área de los empleados públicos (…) Entonces, sí hay dinero para esto, pero también parecería que el Estado se encuentra en un momento de una gran holgura (suficiencia) económica, donde sobra el dinero, entonces si el dinero sobra ¿por qué se siguen haciendo modificaciones de agenda en la Asamblea para pedir más dinero (préstamos) y pagar problemas económicos que tiene el Estado?”, cuestionó Villatoro en el pleno.

Su colega, el diputado Francisco Lira, señaló que cualquier medida que pueda aliviar el bolsillo del pueblo merece una discusión seria “y no una por una aprobación a ciegas por puro cálculo electoral”.

Lira sostuvo que la Ley quincena 25 “se mira muy bonita en las redes sociales, pero la realidad financiera del país no da para eso, es un salto al vacío. ¿Por qué quieren siempre hacerlo a la carrera?, ¿por qué no llamamos al ministro de Hacienda para que nos dé las explicaciones de dónde saldrán los fondos, porque el Presupuesto 2026 ya fue votado y en ninguna partida (señala) de dónde el Gobierno va a sacar este dinero, ¿o quizás van a seguir descontando partidas de hospitales o van a seguir recortando medicinas de los salvadoreños?”, cuestionó.

