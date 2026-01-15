Asamblea aprueba pago complementario para empleados que ganen hasta $1,500

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos la “Ley Especial Quincena Veinticinco” que consiste en un ingreso complementario, que deberá pagarse entre el 15 y el 25 de enero de cada año a los empleados públicos y privados (para este último sector, voluntario 2026, obligatorio en 2027).

Fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien hizo el anuncio la noche del martes en sus redes sociales. El mandatario se encontraba en Costa Rica, en una visita oficial en plena campaña electoral de dicho país.

Bukele envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley a fin que los trabajadores del sector público y privado puedan obtener un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual en enero de cada año, pero para el sector privado, solo en 2026 sería opcional, y para 2027 obligatorio.

La Ley es llamada “Ley Quincena 25”, según Bukele “es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente difícil para muchos hogares”.

La “Quincena 25” se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500. “No sustituye el salario y no tendrá descuentos de renta, ISSS ni AFP y no podrá ser embargado”, señaló Bukele.

A partir de enero de 2026, “el Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos”, comentó Bukele. En el sector privado, la implementación será gradual. Este año, el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta.

Algunas de las empresas salvadoreñas informaron este miércoles en sus redes sociales que darán la quincena 25 voluntariamente este 2026. En un ejemplo, si una persona recibe el salario mínimo mensual ($408), el pago de una quincena sin descuentos de ley, sería la mitad, es decir $204.

El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, señaló que el presidente Bukele “conoce a detalle la economía de El Salvador, sabe las dificultades que la gran mayoría de los salvadoreños atraviesan, especialmente en la primera quincena de enero, donde se tienen que hacer pagos importantes de colegiaturas, libros, y reponerse un poco de las festividades de fin de año”.

El oficialista sostuvo que dicha iniciativa “comienza a recibir apoyos del sector privado, es muy importante, y creo que cumple muy buenas condiciones para que el salvadoreño tenga un ingreso extra y que pueda seguir dinamizando la economía, y ellos también supliendo las necesidades de sus hogares”.

Durante la plenaria de este miércoles en la Asamblea Legislativa, los legisladores de oposición se pronunciaron sobre el tema.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, sostuvo que los derechos laborales “son un avance” para los trabajadores y se deben proteger. “Veo con buenos ojos esta nueva iniciativa, creo que es algo beneficioso y positivo para las familias salvadoreñas”; sin embargo, la legisladora planteó varias situaciones con respecto a la economía.

“No podemos seguir aliviando parches pequeños si no se termina de resolver el problema económico de una forma más responsable. Van a ser alrededor de $70 millones solo en el área de los empleados públicos (…) Entonces, sí hay dinero para esto, pero también parecería que el Estado se encuentra en un momento de una gran holgura (suficiencia) económica, donde sobra el dinero, entonces, si el dinero sobra ¿por qué se siguen haciendo modificaciones de agenda en la Asamblea para pedir más dinero (préstamos) y pagar problemas económicos que tiene el Estado?”, cuestionó Villatoro en el pleno.

Su colega, el diputado Francisco Lira, señaló que cualquier medida que pueda aliviar el bolsillo del pueblo merece una discusión seria “y no una por una aprobación a ciegas por puro cálculo electoral”.

Lira sostuvo que la Ley quincena 25 “se mira muy bonita en las redes sociales, pero la realidad financiera del país no da para eso, es un salto al vacío. ¿Por qué quieren siempre hacerlo a la carrera?, ¿por qué no llamamos al ministro de Hacienda para que nos dé las explicaciones de dónde saldrán los fondos, porque el Presupuesto 2026 ya fue votado y en ninguna partida (señala) de dónde el Gobierno va a sacar este dinero, ¿o quizás van a seguir descontando partidas de hospitales o van a seguir recortando medicinas de los salvadoreños?”, cuestionó.

El tricolor añadió que “hablar de economía no es hablar de magia, inyectar millones de golpe sin aumentar la producción hará que el precio del huevo, los frijoles etc., siga aumentando porque aquí la Defensoría del Consumidor no existe”.

“No demos analgésicos para una (enfermedad) crónica, esta es una improvisación más de este gobierno, la solución real es bajar los costos de la vida de los salvadoreños”, concluyó el legislador.

Francisco Lira fue el único diputado que no votó en el pleno, según su discurso, “votar -sí- a ciegas es ser cómplice de un engaño y votar -no- es ignorar la necesidad de nuestra gente que el Gobierno han provocado, ya que del año 2019 a la fecha la pobreza ha aumentado”.

