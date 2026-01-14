Página de inicio » Espectáculos » «We Love Flamenco» una pasarela a la medida

«We Love Flamenco» una pasarela a la medida

14 enero, 2026

Saúl Martínez
Corresponsal
@DiarioCoLatino

La elegancia y la originalidad de más de 1,300 confecciones inéditas estarán presentes en la XIV edición de la «We Love Flamenco», este 2026.

El evento de moda, muestra el detalle de cada vestido, echo a la medida, con colores blanco y negro, de tonos claros y algunos de colores intensos, los cuales han sido elaborados por más de 50 diseñadores en este rubro.

El histórico hotel Alfonso XIII, de la ciudad de Sevilla, España se vuelve una vez más el punto de encuentro para este magno evento que ha iniciado este 14 de enero, y que finaliza el 21 del presente.

Para los organizadores de «We Love Flamenco», la comodidad de cada confección debe ir por encima de las tendencias.

José Hidalgo, diseñador sevillano, ha sido el anfitrión del inicio de esta actividad, oportunidad para dejar claro que «Agua”, es colección para una flamenca elegante y segura .

Asimismo, diseñadores como; Carmen Acedo, AJL Pepe Jiménez, Flamenca Pol Núñez o Foronda, entre otros como; Iván Campaña, Carlos Retamero o Juanjo Bernal, harán muestra de sus diseños a lo largo de la programación semanal.

