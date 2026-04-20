Sevilla ilumina su Feria de Abril con 28,000 luces

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

El alumbrado de la portada de la Feria de Abril 2026, en Sevilla, España, anuncia una semana llena de emociones para miles de sevillanos y extranjeros quienes abarrotan las calles de la ciudad vestidos con traje formal y los espectaculares vestidos de flamenca.

Son 28,000 luces las que iluminan la portada del recinto ferial, ubicado en la Calle del Infierno. El toque inaugural ha estado a cargo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, dicha feria ha dado inicio este martes a las 00:00 y termina el próximo domingo 26.



Para esta edición, la portada está inspirada en el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 con sofisticados detalles decorativos alusivos al Cenador de Carlos V.

El edil ha estado acompañando de la Cónsul General de Portugal en Sevilla, miembros de la Junta de Andalucía y habitantes de Sevilla.

La animación musical ha estado a cargo de Raya Real, agrupación musical nacida en Sevilla en 1989 referente de la música rumba y la sevillana.

Raya Real, ha compartido escenario con el grupo musical Cantores de Híspalis, como tributo a sus 50 años de trayectoria musical, artistas que el pasado 28 de febrero recibieron de parte de la Junta de Andalucía la medalla de las Artes.

El Ayuntamiento de Sevilla, ha realizado un despliegue de más de 3, 000 efectivos para garantizar una Feria de Abril segura y con servicios municipales desplegados para garantizar el correcto desarrollo de esta cita.

Sanz ha recalcado que aparte de los 3,000 empleados que están trabajando para el buen discurrir de la Feria, se suman más de 1, 000 policías locales operativos que velarán por la seguridad en todo momento.

“Los Bomberos despliegan todos sus efectivos para garantizar la seguridad durante la Feria, con un operativo que abarca desde la inspección técnica previa hasta el despliegue de retenes activos durante toda la celebración”, sostuvo.

También ha destacado el papel de Protección Civil, que cuenta con vehículos de apoyo logístico equipados para intervenir en situaciones especiales o grandes emergencias, si fuese necesario.

En materia de limpieza, la empresa Lipasam dispone de un equipo de 591 trabajadores de los cuales 317 son nuevas contrataciones y 117 vehículos para asegurar el mantenimiento y la higiene del recinto.

Igualmente, Tussam empresa de transporte refuerza el servicio público con 1,460 trabajadores, incluyendo 240 nuevas incorporaciones, facilitando así el acceso y la movilidad de sevillanos y visitantes durante estos días.

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