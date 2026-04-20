Irán mantiene su decisión de no participar en conversaciones con Estados Unidos

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TEHERÁN/Tasnim

La decisión de Irán de no participar en otra ronda de negociaciones mediadas por Pakistán con Estados Unidos no ha cambiado hasta el momento, según ha podido saber Tasnim.

Si bien el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que el vicepresidente JD Vance y otros miembros del equipo negociador estadounidense están de camino a Pakistán, hasta el momento no ha habido ningún cambio en la postura de Irán de no participar en las conversaciones.

La participación de Irán está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones previas.

En declaraciones similares realizadas ayer, Trump había dicho que el equipo negociador estadounidense se dirige a Islamabad.

La información recibida por el corresponsal de Tansim indica que el tema del bloqueo naval es un obstáculo fundamental para las conversaciones, y este asunto se le ha comunicado al mediador pakistaní, quien declaró hoy que había hablado del tema con Trump.

Además del problema del bloqueo naval, en los mensajes intercambiados se han mencionado exigencias excesivas por parte de los estadounidenses que no ofrecen un panorama claro para futuras negociaciones.

Por lo tanto, la delegación iraní cree que mientras Estados Unidos siga abordando el tema de forma poco realista y se presente a la mesa de negociaciones con los mismos errores de cálculo que lo llevaron a su dura derrota en el ámbito militar, las negociaciones serán simplemente una pérdida de tiempo e Irán no acompañará a Estados Unidos en este proceso inútil.

Por consiguiente, hasta que no se eliminen algunos obstáculos fundamentales y se vislumbre un horizonte claro para alcanzar un acuerdo aceptable para Teherán, Irán no verá ninguna base para participar en el escenario estadounidense.

Irán también es consciente del posible escenario mencionado por algunos medios de comunicación sobre la posibilidad de que las negociaciones sean un engaño, y está preparado para una confrontación militar y para castigar nuevamente a Estados Unidos.

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