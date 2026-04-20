El Clausura 2026 entra en fase decisiva con boletos y descenso pendiente

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La jornada veinte del torneo Clausura 2026 dejó emociones intensas en diferentes escenarios del fútbol salvadoreño, con goleadas como el 3-0 de FAS a Cacahuatique, empates dramáticos y la lucha por el descenso que se aprieta a falta de dos fechas.

FAS encendió el estadio Óscar Quiteño al enfrentar y vencer con solvencia a Cacahuatique en un encuentro que acabó 3-0 a favor de los tigrillos. Nelson Bonilla abrió el marcador a los 26’ para marcar el primero ante los cafeteros, ventaja que Dustin Coreas incrementó a los 42’ con el 2-0 previo al descanso. Para cerrar la victoria, Rafa Tejada puso el tercero de los de Santa Ana a los 52’, tres puntos más para el equipo con más regularidad y carácter en este Clausura.

Hércules y Firpo no soltaron el empate en esta jornada, pese a empatar a dos goles, cuatro goles en total en el Las Delicias. Cesar Flores adelantó a los locales a los en el marcador, y fue hasta los 78’ que Cristian Gil se encargó de emparejar el encuentro, en lo que parecía un 1-1. Sin embargo, Byron López a los 90’+5 y Lizandro Claros a los 90’+7 fueron los encargados de un final de infarto para dejar el marcador final de 2-2.

En Santa Rosa de Lima, Alianza dejó escapar la oportunidad de volver a sumar y selló un empate sin goles con Municipal Limeño, a pesar de la inferioridad numérica del cuadro cuchero. El equipo paquidermo lleva una racha de tres jornadas sin sumar de a tres a solo dos fechas para finalizar la fase regular del Clausura, mientras que Limeño no suelta la cima de la tabla.

El Inter FA viajó de Santa Tecla a San Miguel para arrebatarle los tres puntos a Águila, en un partido que solo tuvo el único y suficiente gol de Isaac Portillo para que los verdes sumaran la novena victoria del Clausura. Por su parte, Águila está en busca del puntaje que mejore su posición en la tabla.

Otro que no perdonó en calidad de visitante fue Platense, que dejó con la derrota en el “Calero” Suárez a Isidro Metapán, tras la brillante actuación de Wilmer Novoa, a los 50’, y la de Franklin Martínez a los 80’, que le dieron los tres puntos a los gallos.

Dramática victoria obtuvo Zacatecoluca ante Fuerte San Francisco en Sonsonate, tras el golazo de tiro libre de Matías Mier a los 87’, que le valió los tres puntos y avivo las esperanzas del equipo de seguir en el juego ante la amenaza de descenso que enfrenta tanto Zacate como Fuerte San Francisco y que se resolverá en las últimas dos fechas.

En el tema del descenso, Hércules con 32, Fuerte con 31 y Zacatecoluca con 28 unidades, y a falta de dos fechas, sufren la incertidumbre de la salida.

Para los siguientes duelos Hércules enfrentará a Platense y Metapán, mientras que los comandos azules también a los caleros y a Alianza. Por su parte, Zacatecoluca tratará de sacar los puntos necesarios ante los paquidermos y el Inter FA, los tres equipos en un duelo de a todo o nada por la sobrevivencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...