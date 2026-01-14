BUKELE ESTRENA AVIÓN DE LUJO

Compartir

Por David Alfaro

14/01/2025

Ayer, Nayib Bukele llegó a Costa Rica en un lujoso jet para colocar la primera piedra de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el CECOT salvadoreño. El gesto no pasó desapercibido. No sólo por el simbolismo exportador de su modelo carcelario, sino por el medio en el que llegó: un jet ejecutivo intercontinental Gulfstream 5, propio de élites económicas, no de países empobrecidos.

El contraste es brutal. Mientras El Salvador sigue siendo un país con profundas carencias sociales, con hospitales desabastecidos, escuelas precarias y una población que sobrevive entre salarios de hambre y alto costo de vida, su presidente se desplaza en aeronaves cuyo valor y costo operativo son inaccesibles incluso para la mayoría de Estados tercermundistas. No se trata sólo de un avión, sino del mensaje político que transmite.

Bukele ha construido su imagen sobre la idea de austeridad, eficiencia y ruptura con los privilegios del pasado. Sin embargo, viajar en jets de lujo para promover megaprisiones en otros países expone una contradicción difícil de ignorar. La cárcel se ha convertido en un producto de exportación, casi en una marca personal, mientras el poder se ejerce con símbolos propios de una nueva élite gobernante.

Que Costa Rica, un país sin ejército y con tradición democrática, adopte como referencia el modelo del CECOT ya es motivo de debate. Pero que el promotor de ese modelo llegue rodeado de lujo, en nombre de un país empobrecido y altamente endeudado, raya en el descaro. No es sólo una cuestión de costos, sino de falta ética pública y de desprecio para los salvadoreños.

La pregunta de fondo es sencilla pero incómoda: ¿a quién gobierna Bukele y para quién gobierna? Porque cuando el poder se mueve en jets privados, suele alejarse cada vez más de la realidad de la gente común.

