(241128) -- BEIJING, Nov. 28, 2024 (Xinhua) -- Chips are displayed at the exhibition area of central China's Hubei Province of the second China International Supply Chain Expo in Beijing, China, Nov. 27, 2024. As the province of honor for this year's expo, Hubei Province has invited 28 of its enterprises which showcased more than 70 exhibits during the event. (Xinhua/Zhang Haofu)

EE. UU. impone arancel de 25 por ciento a la importación de ciertos chips avanzados

Redacción Nacionales 14 enero, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en EE. UU. impone arancel de 25 por ciento a la importación de ciertos chips avanzados 172 Vistas

NUEVA YORK/Xinhua

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles un arancel adicional del 25 por ciento sobre las importaciones de ciertos chips de computadora avanzados, una medida que entrará en vigor el jueves.

En una proclamación publicada en la página web de la Casa Blanca, Trump afirmó que el arancel seguirá en vigor, a menos que dicha acción sea «expresamente reducida, modificada o terminada».
«Este arancel se suma a cualquier otro impuesto, tasa, gravamen y cargo aplicable a dichos semiconductores importados, salvo que se indique lo contrario a continuación», reza la proclamación.

Trump citó motivos de seguridad nacional para justificar el arancel sobre las importaciones de semiconductores. Los chips de computadora avanzados y ciertos productos derivados descritos en la proclamación son aquellos cuya «importación no contribuye al desarrollo de la cadena de suministro de tecnología de Estados Unidos ni al fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional de derivados de semiconductores».

La proclamación incluye exenciones, indicando que el tipo arancelario no se aplicará a las importaciones de los productos cubiertos para uso en centros de datos de Estados Unidos, para reparaciones o sustituciones realizadas en Estados Unidos, para investigación y desarrollo en Estados Unidos, para empresas emergentes en Estados Unidos, para aplicaciones de consumo no relacionadas con centros de datos en Estados Unidos, para uso en aplicaciones industriales civiles no relacionadas con centros de datos en Estados Unidos, así como para uso en aplicaciones del sector público estadounidense.

Las exenciones también abarcan otros usos que se determine que contribuyen al fortalecimiento de la cadena de suministro tecnológica de Estados Unidos o de su capacidad nacional de fabricación de productos derivados de semiconductores.
Trump ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que tomara las medidas necesarias o apropiadas para administrar el arancel impuesto por la proclamación conforme a la legislación aplicable, y afirmó que no se concederá ninguna devolución con respecto a los derechos impuestos en virtud de esta proclamación.

