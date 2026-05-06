Cruz Roja de El Salvador, Honduras y Guatemala realizan simulación de asistencia humanitaria

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cruz Roja Salvadoreña informó que, como parte de la red humanitaria más grande del mundo, evaluará sus capacidades de respuesta ante desastres mediante una simulación regional junto a la Cruz Roja Hondureña y la Cruz Roja Guatemalteca, enfocada en agua, saneamiento e higiene (WASH), en el marco del “Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria”.

“Para una respuesta efectiva necesitamos prepararnos para afrontar las crisis humanitarias causadas por los desastres”, afirmó la institución.

Del 5 al 7 de mayo, el WASH HUB Centroamérica desarrollará un Ejercicio de Preparación Operativa y Simulación Regional, en coordinación con CONRED, COPECO y Protección Civil.

Como parte del ejercicio, un convoy de vehículos con equipo especializado para asistencia humanitaria, proveniente de Tegucigalpa, recorrerá El Salvador y llegará a Ciudad de Guatemala, con el objetivo de poner a prueba la coordinación regional bajo el mecanismo MECReg-SICA.

El MECReg-SICA es un mecanismo regional que permite a los países centroamericanos solicitar y recibir asistencia humanitaria de manera ágil y coordinada ante una emergencia.

“La coordinación no se improvisa en una emergencia, es clave entrenarla con anticipación. Este ejercicio es importante porque valida los procedimientos del WASH HUB Centroamérica, fortalece la coordinación regional e identifica oportunidades de mejora para una emergencia real”, detalló la institución.

La actividad cuenta con el apoyo de EU Civil Protection & Humanitarian Aid, IFRC Surge Americas, el Centro de Referencia en Preparación para Desastres, Protección Civil y Anticipación LAC.

Esta actividad es coordinada entre la Cruz Roja Hondureña, la Cruz Roja Guatemalteca y la Cruz Roja Salvadoreña.

“El acceso a agua segura es vital. Por ello existe el WASH HUB Centroamérica, un centro que fortalece las capacidades de las sociedades nacionales de Cruz Roja en la región en materia de agua, saneamiento e higiene, integrando tecnología, equipo especializado y personal capacitado. Este esfuerzo regional permite brindar una atención más localizada, eficiente y coordinada. WASH HUB Centroamérica: agua segura, saneamiento digno e higiene que salva vidas”, destacó la institución.

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