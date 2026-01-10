Motociclista muere tras impactar con contenedor en el boulevard Monseñor Romero 

Compartir

Un motociclista falleció la mañana del viernes 9 de agosto, alrededor de las 6:00 a. m., tras perder el control de su vehículo e impactar contra uno de los contenedores ubicados en el tramo final del bulevar Merliot, en la incorporación hacia el bulevar Monseñor Romero, en sentido a San Salvador.

Al lugar se presentaron equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM 132) y de Cruz Roja Salvadoreña, quienes brindaron atención prehospitalaria y maniobras de soporte vital básico a la víctima. La institución humanitaria informó que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 30 minutos; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencias, se confirmó el fallecimiento del motociclista.

De acuerdo con Cruz Roja Salvadoreña, la víctima presentaba múltiples traumas en miembros superiores e inferiores, así como un trauma craneoencefálico severo con compromiso de las vértebras cervicales, lesiones que resultaron incompatibles con la vida.

“Unidad CR-215 de Cruz Roja Salvadoreña verificó un accidente de tránsito en la final del bulevar Merliot e incorporación al bulevar Monseñor Romero. En el lugar se atendió a un motociclista, realizándose maniobras de RCP en conjunto con la unidad del SEM (U-223); lamentablemente, el paciente fue declarado sin signos vitales en la escena”, detalló la institución.

Agentes del Viceministerio de Transporte (VMT) permanecieron en la zona para regular la circulación vehicular y agilizar el tránsito mientras se desarrollaban las labores de atención y verificación del percance.

La Cruz Roja Salvadoreña también reportó la atención prehospitalaria de un joven motociclista de 22 años con diferentes lesiones en sus brazos a causa de accidente de tránsito registrado sobre la carretera Panamericana, en sentido a San Salvador, kilómetro 6. El siniestro también causado por la perdida del control del vehículo.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), entre el 1 y el 8 de enero se registraron 86 siniestros viales relacionados con motocicletas, que dejaron un saldo de 90 personas lesionadas y ocho fallecidas.

Las autoridades señalan que entre las principales causas de accidentes de tránsito que involucran a motociclistas figuran la distracción del conductor, la inexperiencia, el exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos y el incumplimiento de la distancia reglamentaria.

