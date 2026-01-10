MADURO SECUESTRADO, TRUMP EXIGE UN NOBEL Y MACHADO HABLA DE PAZ: ¿QUIÉN DICE LA VERDAD?

(¿PREMIO NOBEL DE LA PAZ?)

Raúl Palacios

La responsabilidad que exige coherencia. Aquí analizamos la contradicción en el discurso de María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro y su rol como líder reconocida por la paz.

¿Un liderazgo que une o divide?

El reciente mensaje de María Corina Machado, tras recibir un reconocimiento internacional vinculado a la paz, plantea una pregunta incómoda:

¿Qué significa realmente ser considerada una líder de paz cuando el discurso contradice la esencia del premio?

UN MENSAJE QUE DIVIDE MÁS QUE UNE

Aunque su intervención estuvo cargada de agradecimientos y referencias a la esperanza, el tono revela una contradicción evidente: no propicia la paz, sino que profundiza la división del pueblo venezolano en su objetivo de alcanzar el poder ejecutivo.

Incluso ha confrontado a otros líderes opositores, lo que refuerza la percepción de que su lucha no es por la reconciliación, sino por el poder.

HIPOCRESÍA EN ESCENA: DOS PROTAGONISTAS

La incoherencia no se limita a Machado. Donald Trump, quien reclama que el Premio Nobel de la Paz debió ser suyo, se erige como juez moral mientras su historial político está marcado por decisiones que profundizaron conflictos.

Ambos personajes, desde trincheras distintas, exhiben una contradicción que erosiona la credibilidad de cualquier llamado a la paz.

EL DISCURSO COMO HERRAMIENTA DE PODER

Más allá de los reconocimientos internacionales, el verdadero termómetro de un liderazgo orientado a la paz se encuentra en la coherencia entre palabra y acción.