Presidente de Colombia visitará EEUU en febrero, dice Trump

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que espera reunirse en la Casa Blanca con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero para abordar temas que incluyen el tráfico de drogas.

«Estoy seguro de que esto va a funcionar muy bien para Colombia y Estados Unidos», dijo Trump en Truth Social sobre la reunión prevista, y agregó que «se debe IMPEDIR que la cocaína y otras drogas lleguen a Estados Unidos».

A principios de esta semana, Trump dijo que Petro lo llamó por teléfono «para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos» y que «apreció su llamada y su tono» durante la conversación telefónica.

La llamada se produjo después de que Trump amenazó a Petro y señaló que un ataque militar estadounidense contra Colombia «le sonaba bien».

El domingo, Trump dijo a los reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One que Colombia, que limita con Venezuela, «es dirigida por un hombre enfermo a quien le gusta elaborar cocaína y venderla a Estados Unidos, (pero Petro) no lo va a hacer ya durante mucho tiempo».

Petro condenó el ataque estadounidense del 3 de enero para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, y también ha acusado de «asesinato» al Gobierno de Estados Unidos por matar a presuntos narcotraficantes en alta mar.

