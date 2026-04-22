Trump extiende alto el fuego EEUU-Irán, incertidumbre sobre pláticas

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Washington/Prensa Latina

A pocas horas de expirar la tregua y advertir previamente que no la aplazaría, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones.

Según escribió Trump en Truth Social-quien culpó a la República Islámica de esta situación- esperará a que Teherán le presente una propuesta unificada para poner fin al conflicto de manera permanente.

El gobernante se basa en el hecho de que, a juicio suyo, “el Gobierno de Irán está seriamente fracturado” y de esta forma está dando más tiempo para que lo otra parte presente «una propuesta unificada».

En la propia plataforma, el presidente Trump subrayó que ordenó a las fuerzas armadas de Estados Unidos “continuar el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanecer listas y capacitadas”.

La pausa en los bombardeos a Irán, que debía expirar primero la noche del martes y después la tarde del miércoles, se extenderá “hasta que se presente su propuesta, y se concluyan las discusiones, de una forma u otra”, señaló el gobernante republicano al afirmar que concedió ampliar el alto el fuego a petición de Pakistán.

En declaraciones la mañana de este martes a CNBC sobre si permitiría que el alto el fuego continuara, el mandatario republicano respondió: «No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo» y seguido expresó que «bueno, espero estar bombardeando, porque creo que esa es una mejor actitud con la cual encarar la situación».

«Pero estamos listos para actuar. Es decir, las fuerzas militares están impacientes por entrar en acción», subrayó.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego hace dos semanas, que puso fin momentáneo a las hostilidades y dio tiempo adicional para que ambas partes pudieran negociar. Las conversaciones de alto nivel hace una semana quedaron en punto muerto en Pakistán. El vicepresidente JD Vance, quien lideró la delegación de Estados Unidos, regresó a Washington con las manos vacías a pesar de los anuncios anticipados de Trump de que habría un acuerdo.

Y esta segunda ronda aún pende de la cuerda floja. Vance se ha quedado con los pies en la escalerilla para viajar a Islamabad, mientras Irán no daba señales de que se sentaría a la mesa debido a la actuación contradictoria de Estados Unidos.

Sin embargo, ayer, el presidente dio por seguro que Vance, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, se dirigían a Islamabad, aunque tal afirmación no se correspondía con la realidad.

Durante la jornada de este 21 de abril, cuando Trump informó respecto a la prórroga del alto el fuego, Vance -de acuerdo con reportes de medios locales- aún se encontraba en esta capital.

Trump dijo que Irán sería “una excursión a corto plazo”, que la campaña militar no pasaría de cuatro a seis semanas, pero el conflicto -aunque en pausa ahora- va camino a los dos meses, que se cumplirán el 28 de abril.

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