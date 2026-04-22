Macron pide a Israel renunciar a sus ansias territoriales en Líbano

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París/ Prensa Latina

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó ayer a Israel a renunciar a sus objetivos territoriales en el Líbano y abogó por un acuerdo político entre ambos países

En declaraciones a la prensa después de recibir en el Elíseo al primer ministro libanés, Nawaf Salam, el mandatario anfitrión también defendió la extensión de la tregua de 10 días iniciada el jueves para conseguir “una verdadera dinámica de estabilización”.

Asimismo, llamó a que Líbano e Israel logren un pacto que garantice su seguridad y la integridad territorial del primero, agredido y ocupado por su vecino.

Macron reclamó igualmente el desarme de Hezbolá, movimiento libanés que enfrenta a Israel.

Al respecto, consideró que ese desarme debe de producirse a nivel interno y por el camino que decidan las autoridades locales.

Israel comenzó su agresión al Líbano a principios de marzo, después de la entrada de Hezbolá en la guerra desatada contra su aliado Irán por los gobiernos estadounidense e israelí.

El ataque al llamado país de los Cedros ha dejado alrededor de dos mil 400 víctimas fatales y más de un millón de personas desplazadas.

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