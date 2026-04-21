CIDH pide a El Salvador terminar el régimen de excepción tras 49 prórrogas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró el llamado al Estado salvadoreño para derogar luego de 4 años de haberse implementado, la comisión mostró sus preocupaciones por los impactos en los DDHH.

La CIDH “mantiene serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador”, dijo, en un comunicado de prensa publicado este 21 de abril.

La Asamblea Legislativa ha aprobado 49 prórrogas consecutivas el régimen de excepción. Con ello, se mantiene la suspensión de los derechos a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, así como la ampliación del plazo de detención administrativa. Según el último decreto oficial de extensión, la renovación se motivó en “la aún existencia de grupos terroristas” que “de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

Desde el inicio del régimen de excepción han sido detenidas más de 91,500 personas, según información del mismo Gobierno salvadoreño; a partir de ello, organizaciones de la sociedad civil estiman que la población penitenciaria en el país superaría actualmente las 130 mil personas privadas de libertad. Asimismo, se habrían registrado al menos 500 muertes bajo custodia estatal entre el inicio del régimen de excepción y el 10 de marzo de 2026.

La CIDH, en su informe “Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador” publicado en 2024, planteó los impactos de esta medida en la vigencia de los derechos humanos. En particular, en relación con las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; así como de actos de tortura, muertes bajo custodia y condiciones inhumanas de detención, afectaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y el debido proceso.

En su comunicado de prensa, la CIDH consideró que la mejora de los índices de seguridad en el país indicaría que no persisten las razones objetivas iniciales que justificaron la emergencia.

La CIDH reiteró al Estado salvadoreño, su llamado a poner fin al uso continuado del régimen de excepción como parte de su política de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común.

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