Exigen libertad para Sabino Ramos y anuncian movilización para el uno de Mayo

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Por: Luis Rafael Moreira Flores

San Salvador, 21 de abril del 2026 – En conferencia de prensa, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunció la detención ilegal que sufre el dirigente sindical Sabino Ramos y realizó el llamado oficial a la clase trabajadora salvadoreña para marchar este próximo 1 de mayo. Bajo consignas de justicia social y respeto a la libertad sindical, las organizaciones denunciaron un retroceso democrático en el país.

El caso de Sabino Ramos

El punto más crítico de la conferencia fue la actualización sobre la situación jurídica de Sabino Ramos, un reconocido dirigente sindical cuya detención ha movilizado a diversas organizaciones de derechos humanos. El abogado Guillermo García, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), fue enfático al señalar que el Estado salvadoreño está incurriendo en una privación de libertad arbitraria.

«A más de un mes de haberse celebrado la audiencia especial donde el Juez 5º de Crimen Organizado decretó la libertad para Don Sabino, esta no se ha hecho efectiva», denunció García.

Según la cronología presentada por la defensa técnica:

10 de abril: El tribunal extendió el oficio de liberación oficial.

13 de abril: El documento fue recibido formalmente por la Dirección General de Centros Penales.

Situación actual: Han transcurrido más de 15 días hábiles sin que Ramos haya sido puesto en libertad.

García explicó que, tras verificar que el dirigente no posee otros procesos judiciales pendientes ni demandas activas, la retención actual se convierte en una detención ilegal. Este caso se ha convertido en el emblema de la lucha actual del movimiento, simbolizando la vulnerabilidad de los líderes sociales bajo el régimen de excepción y las reformas judiciales recientes.

El Primero de Mayo

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo este año no será solo una fecha de calendario, sino un acto de resistencia. Silvia Navarrete, vocera del MDCT, informó que, desde hace un mes, un bloque de 50 organizaciones ha coordinado una plataforma de lucha unificada.

Navarrete vinculó la situación actual de El Salvador con la historia global del sindicalismo. «Recordamos a los Mártires de Chicago de 1886, quienes dieron su vida por la jornada de ocho horas. Paradójicamente, esos mismos derechos que costaron sangre hoy los estamos perdiendo en la sociedad salvadoreña frente a las políticas de este gobierno», afirmó.

Detalles de la convocatoria:

Punto de concentración: Plaza Divino Salvador del Mundo.

Hora: 7:00 AM.

Destino: Recorrido por las principales arterias de la capital hasta el Centro Histórico.

Las demandas no se limitan únicamente a lo laboral. El movimiento ha puesto sobre la mesa «derechos macro» que consideran bajo ataque, tales como el acceso a la salud pública gratuita y de calidad, y la defensa de la educación frente a los recortes presupuestarios.

60 banderas de lucha

Por su parte, Sonia Viñerta, destacada impulsadora de los derechos de las mujeres y sindicalista de la Federación Unión Nacional para los Derechos de la Clase Trabajadora (UNT), presentó un pliego de 60 razones (banderas de lucha) por las cuales la población debe volcarse a las calles.

Viñerta hizo un llamado especial a las mujeres salvadoreñas, recordando que ellas representan la mayoría de la población y son las principales víctimas de la precariedad económica y las vulneraciones de derechos humanos.

«Necesitamos seguir manifestando las vulneraciones que sufrimos por este gobierno. Hacemos un llamado a las organizaciones que aún no se deciden: el silencio no es opción», expresó Viñerta.

La lideresa también advirtió sobre el despliegue de retenes policiales y militares que suelen implementarse en las entradas de la capital durante estas fechas. «Estaremos pendientes de los retenes. El derecho a la libre manifestación es constitucional y no debe ser coartado por el miedo», sentenció.

Un movimiento en crecimiento bajo presión

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora ha surgido como una respuesta a la falta de espacios de diálogo entre el Ejecutivo y el sector laboral. En un contexto donde el sindicalismo oficialista ha ganado terreno, este bloque de 50 organizaciones se posiciona como una voz crítica.

¿Por qué marchan?

Libertad para los presos políticos y sindicales: El caso de Sabino Ramos es solo la punta del iceberg de una serie de detenciones de líderes comunitarios y sindicales. Respeto a la Ley de Servicio Civil: Denuncian despidos injustificados en diversas carteras de Estado. Alto al costo de la vida: La canasta básica sigue al alza mientras los salarios permanecen estancados. Defensa de la libertad de asociación: Denuncian la intervención del Ministerio de Trabajo en la elección de juntas directivas sindicales. Entre más de 56 demandas sociales, laborales, culturales, populares y políticas.

El legado del 1 de mayo y la actualidad salvadoreña

Históricamente, el 1 de mayo conmemora la huelga por la jornada de 8 horas en EE.UU., que terminó con la ejecución de dirigentes obreros. En El Salvador, esta fecha ha sido históricamente el termómetro de la aprobación social hacia los gobiernos de turno.

Para las organizaciones presentes en la conferencia, la marcha de este 2026 representa un punto de inflexión. La consigna es clara: «Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”. El MDCT espera que la movilización sea una muestra de fuerza que obligue al Estado a respetar las órdenes judiciales, como en el caso de Don Sabino, y a cesar lo que califican como una persecución sistemática contra el pensamiento crítico y la organización popular.

La invitación queda abierta a toda la población: «Lleven sus pancartas, sus voces y su dignidad.

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