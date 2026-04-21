Irán prepara nuevas sorpresas para una posible reanudación de la guerra

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TEHERÁN/Tasnim

Todo indica que Irán ha preparado nuevas sorpresas para un posible reinicio de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel.

La información obtenida por Tasnim sugiere que, a medida que el período de alto el fuego se acerca a su fin y considerando que las exigencias excesivas de Estados Unidos y el anuncio de un bloqueo naval contra Irán han impedido la reanudación de las negociaciones, Irán está plenamente preparado para la posibilidad de que se reanude la guerra y también ha preparado nuevas sorpresas para una posible nueva ronda de conflicto.

En las últimas dos semanas, Irán ha considerado sistemáticamente que la probabilidad de guerra es alta y, sobre esa base, ha llevado a cabo ciertos redespliegues militares y ha preparado una nueva lista de objetivos para tal fin.

En consecuencia, Irán está preparado para crear otro infierno para los estadounidenses e israelíes desde los primeros instantes de cualquier posible guerra.

El comandante advierte de la respuesta decisiva de Irán ante cualquier acción hostil

Un alto mando destacó la preparación de las Fuerzas Armadas iraníes para dar respuestas decisivas, inmediatas y proporcionales a cualquier amenaza enemiga, e hizo hincapié en que el país no permitirá distorsiones ni narrativas falsas sobre el campo de batalla.

En un comunicado con motivo del aniversario de la creación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbia de Irán, el general de división Ali Abdollahi, destacó el poder estratégico y la preparación de Irán.

Dijo que la nación iraní se enorgullece de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las demás fuerzas de defensa por infligir duros ataques con misiles y drones al enemigo sionista y a la «América terrorista», agotándolos y obligándolos a hacer un llamamiento desesperado por un alto el fuego.

El comandante señaló además que el pueblo iraní ha mantenido una presencia fuerte y generalizada en los espacios públicos y en las calles en apoyo de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas de Irán, junto con el gobierno y el pueblo, permanecen unidas bajo la plena guía del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y están plenamente preparadas para responder de manera decisiva, concluyente e inmediata a cualquier amenaza o acción hostil, advirtió.

El general también recalcó que las Fuerzas Armadas de Irán, desde una posición de superioridad, no permitirían que el «mentiroso y delirante presidente estadounidense» explotara la situación ni fabricara narrativas falsas sobre el campo de batalla, en particular con respecto a los acontecimientos en el estrecho de Ormuz, y añadió que Irán respondería de manera apropiada a cualquier violación de los compromisos.

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