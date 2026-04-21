Del análisis al espectáculo: la degradación del debate

Compartir

Omar Salinas

Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública

En El Salvador, el debate público ha ido perdiendo su esencia hasta convertirse, en muchos casos, en una forma de ociosidad disfrazada de participación. Lo que antes era un espacio para el contraste de ideas y la crítica fundamentada, hoy se ha transformado en una dinámica repetitiva, superficial y cada vez más desconectada de la realidad. Se habla constantemente, pero se profundiza poco; se opina sin pausa, pero sin sustento.

Este deterioro no es casual. Tiene causas claras, y una de las más visibles es la degradación del perfil de quienes ocupan el espacio mediático como “analistas”. En otro momento, ese reconocimiento implicaba trayectoria, formación y responsabilidad intelectual. No era una etiqueta decorativa, sino una condición que debía sostenerse con argumentos, datos y criterio propio. Hoy, en cambio, el término se ha vaciado de contenido y se ha convertido en un rol accesible a perfiles sin mayor exigencia intelectual, donde basta con visibilidad, contactos en medios o algún tipo de patrocinio, dejando en segundo plano la preparación y el rigor que antes definían esa función.

Ese vacío no quedó sin ocupar. Fue llenado por una dinámica mucho más funcional al entorno actual: la sustitución del análisis por la adulación. No se trata únicamente de apoyar una postura, sino de construir un discurso donde la realidad se ajusta a la conveniencia. Los hechos se exageran hasta perder proporción, las narrativas se inflan hasta niveles que solo existen en el imaginario, los errores se minimizan o se justifican, y cualquier acierto, por ordinario que sea, se magnifica hasta presentarlo como un logro extraordinario.

Aquí no hay improvisación, hay método. La adulación opera como una táctica clara: exagerar para impresionar, distorsionar para sostener una narrativa, omitir para evitar cuestionamientos y amplificar selectivamente aquello que conviene destacar. Es un mecanismo que no exige conocimiento ni profundidad, pero sí disciplina en la repetición. Y en ese esquema, el análisis crítico se vuelve incómodo, incluso innecesario.

Pero este problema no recae únicamente en quienes ocupan el rol de analistas. Los medios de comunicación también tienen una cuota directa de responsabilidad en la degradación del debate. En muchos casos, la conducción de entrevistas, con honrosas excepciones, ha perdido seriedad, como si se tratara de administrar turnos más que de dirigir una conversación con propósito.

La escena se asemeja, en ocasiones, a una mesa de póker. El moderador reparte las cartas y mantiene el juego en movimiento, pero rara vez exige una jugada real. A veces ofrece una merienda ligera: preguntas suaves, sin incomodar. Otros, más sagaces, sirven un desayuno completo: espacios amplios, cómodos, donde cada invitado puede explayarse sin ser interpelado. Así, según la dieta y la conveniencia de cada quien, algunos prefieren llegar al desayuno, otros al almuerzo y otros a la cena mediática, escogiendo el momento más favorable para exponerse sin riesgo.

Por eso, muchos invitados prefieren llegar al “desayuno”, a sabiendas de que su presencia ahí no implica riesgo alguno, sino que forma parte del mismo intercambio conveniente: visibilidad a cambio de complacencia, participación a cambio de alineamiento. En ese esquema, la intervención deja de ser aporte y se convierte en parte de la dinámica, casi como una propina dentro del juego.

En los extremos más evidentes, el nivel de informalidad y ligereza transforma estos espacios en algo más cercano a tertulias de bar que a foros de análisis, o a escenas propias de aquellas viejas épocas del cine mudo, donde hay movimiento constante, pero escaso contenido sustancial.

En ese entorno, nadie pierde y nadie es desafiado. Cada quien juega su carta, cuida su posición y mantiene su lugar en la mesa. No hay confrontación real de ideas, no hay repregunta, no hay verificación. Solo una secuencia ordenada de intervenciones donde lo importante es permanecer visible, no aportar claridad.

Cuando el entrevistador renuncia a su rol crítico, el espacio pierde su razón de ser. La entrevista deja de ser un instrumento para incomodar, contrastar y profundizar, y se convierte en un trámite donde las opiniones coexisten sin tocarse.

Esto refuerza el círculo vicioso: los problemas del país no necesitan analistas verdaderos, sino a quienes los minimicen; y los entrevistadores no exigen porque el formato ya no lo demanda. Así, el debate se convierte en una actividad de bajo esfuerzo para todos los involucrados, donde la forma reemplaza al fondo y la dinámica sustituye al contenido.

Las consecuencias son profundas. Cuando los errores se minimizan sistemáticamente, no se corrigen. Cuando las virtudes se sobredimensionan, se pierde la capacidad de evaluarlas con objetividad. Cuando lo ordinario se magnifica, se diluye el criterio para distinguir lo relevante de lo trivial. El resultado es una sociedad que consume discurso, pero no necesariamente comprende su propia realidad.

Así, el debate público deja de cumplir su función esencial. Ya no sirve para entender, ni para cuestionar, ni para proponer. Se convierte en una actividad constante, pero ociosa.

El problema no es que existan opiniones equivocadas. El problema es que se ha instalado un modelo donde distorsionar la realidad resulta más rentable que entenderla. Mientras ese modelo siga dominando el espacio público, el debate continuará siendo una simulación: activo en apariencia, pero vacío en esencia. Y un país que reemplaza el análisis por la adulación no solo empobrece su conversación, sino que limita su capacidad de avanzar con sentido y dirección.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...