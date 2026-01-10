Habrá acuerdo para adquirir Groenlandia “por la vía fácil” o por “la vía difícil”, dice Trump

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que habrá un acuerdo para que su país adquiera Groenlandia por «la vía fácil» o por «la vía difícil».

«Yo quisiera lograr un acuerdo por la vía fácil, pero si no lo logramos por la vía fácil, lo haremos por la vía difícil», dijo el presidente estadounidense a los reporteros en un evento en la Casa Blanca, y agregó que «hará algo con respecto a Groenlandia, les guste o no».

Cuando se le interrogó sobre un informe de los medios en el sentido de que la Casa Blanca está considerando pagar a los groenlandeses por su acuerdo para unirse a Estados Unidos, Trump respondió que «todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia».

El embajador danés ante Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, y Jacob Isbosethsen, jefe de la representación de Groenlandia ante Estados Unidos, se reunieron el jueves con funcionarios de la Casa Blanca, informaron medios estadounidenses.

El martes, la Casa Blanca emitió una declaración en la que señaló que «utilizar el ejército estadounidense» siempre es una opción para Trump en lo que respecta a su interés por Groenlandia.

Tanto Groenlandia como Dinamarca han dejado en claro que la isla no está a la venta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que «si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo cesa, incluyendo a la OTAN y también la seguridad establecida al fin de la Segunda Guerra Mundial».

Dinamarca es miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea

