Trump amenaza con destrucción de Irán en «una sola noche»

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Washington/Prensa Latina

El presidente Donald Trump volvió a amenazar este lunes con la destrucción de Irán «en una sola noche» y alardeó además del rescate del segundo piloto estadounidense, cuyo avión de combate fue derribado en la República Islámica.

«Todo el país podría quedar destruido en una sola noche. Y esa noche podría ser mañana por la noche», aseveró durante una conferencia de prensa este lunes en la Casa Blanca.

Trump, quien compareció junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos oficiales militares, dio un sentido triunfalista al rescate, que, de acuerdo con medios iraníes se logró, pero Estados Unidos perdió además del F15-E derribado, a dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130.

El presidente ratificó sus deseos de controlar el petróleo tanto en Irán como en Venezuela, porque “al vencedor le pertenecen las riquezas” y “si yo pudiera elegir, sí, porque antes que nada soy un hombre de negocios”, subrayó a los periodistas cuando se le pidió que aclarara más sus comentarios acerca de apoderarse del petróleo iraní.

“Con Venezuela, como saben, la guerra terminó en unos 45 minutos”, dijo Trump, en referencia al ataque a gran escala que ordenó el 3 de enero que resultó en el secuestro del presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, y la muerte de más de un centenar de personas, entre ellos 32 combatientes cubanos.

Se vanaglorió Trump de tener ahora “gente estupenda dirigiendo Venezuela” y que su “relación es buena, y somos socios de Venezuela, y hemos tomado cientos de millones de barriles, cientos de millones”.

El gobernante insistió en que la apertura del estrecho de Ormuz es una prioridad, que es una condición indispensable para cualquier acuerdo con Irán.

Según Trump, «tenemos que lograr un acuerdo que sea aceptable para mí», dijo y parte de «ese acuerdo será que exigimos el libre tránsito de petróleo y de todo lo demás» por la importante vía comercial, afirmó.

El mandatario indicó que Irán está negociando, «creemos que de buena fe», en respuesta a una pregunta acerca de la intensificación o no de la guerra.

Como alguien que, supuestamente controla los hilos del mundo, Trump amenazó que todo dependerá de cómo responda Irán al plazo que él fijó para este martes 7 de abril a las 20:00 (hora del este).

«Este es un periodo crítico», subrayó el ocupante del Despacho Oval al insistir: «Tienen hasta mañana».

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, confirmó este lunes que su país elaboró una respuesta a los mediadores en torno a una propuesta de tregua, la cual será comunicada a las partes pertinentes en el momento oportuno.

Baghaei informó que Estados Unidos presentó anteriormente una propuesta de 15 puntos que fue rechazada por Irán al considerarla con exigencias “excesivas e irrazonables”.

El funcionario subrayó que la República Islámica definió sus demandas en función de sus intereses nacionales y reiteró que no vacilará en defender lo que calificó como derechos legítimos.

Desde que el 28 de febrero comenzó la Operación Furia Épica se realizaron 10 mil vuelos de combate sobre Irán, atacando más de 13 mil objetivos.

La agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue aumentando el costo humano de esta aventura bélica.

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