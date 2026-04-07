Tripulación de Artemis II supera récord de distancia de Apolo 13

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LOS ÁNGELES/Xinhua

La tripulación de la misión Artemis II batió hoy lunes el récord de la mayor distancia de la Tierra a la que hayan llegado los seres humanos, al superar el hito logrado por Apolo 13 en abril de 1970, indicó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El hito fue logrado alrededor de las 13:56 hora del Este (17:56 GMT), indicó la NASA.

Los cuatro miembros de la tripulación son el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, así como el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. La misión fue lanzada el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en el estado de Florida, Estados Unidos.

La tripulación del Apolo 13 había establecido el récord anterior de 248.665 millas (alrededor de 400.171 kilómetros) el 15 de abril de 1970, al realizar una trayectoria de regreso libre de emergencia alrededor de la Luna luego de que la ruptura de un tanque de oxígeno canceló los planes de alunizaje.

La tripulación de Artemis II nombró Integrity a su nave espacial Orión antes de la misión. La tripulación dijo que el nombre refleja los valores de confianza, respeto, franqueza y humildad que consideran esenciales para la exploración del espacio profundo. La NASA ha utilizado Integrity como indicador de la nave espacial en el transcurso de la misión.

Durante el sobrevuelo lunar, el astronauta Hansen de la Agencia Espacial Canadiense informó a los controladores de la misión que la tripulación propuso nombres para dos cráteres sin nombre en la Luna.+

La tripulación propuso nombrar al primer cráter Integrity por su nave espacial. Hansen dijo que este cráter se localiza entre la cuenca oriental de la Luna y el cráter de impacto de Ohm en la cara oculta de la Luna. La tripulación propuso nombrar Carroll al segundo cráter, en un lugar cerca de la frontera entre la cara visible y la cara oculta de la Luna. El control de la misión tomó nota de ambas propuestas.

El astronauta Jim Lovell, un experimentado miembro de Gemini VII, Gemini XII, Apolo 8 y Apolo 13, que falleció el 7 de agosto de 2025 a los 97 años de edad, grabó un mensaje para Artemis II antes de su muerte, el cual fue escuchado por la tripulación durante la llamada para despertarse esta mañana. «Buena suerte y buen viaje de parte de todos nosotros aquí en la buena Tierra», dijo Lovell en la grabación.

Artemis II seguirá una trayectoria de regreso libre similar a la utilizada por Apolo 13. Se espera que Integrity alcance la distancia máxima de la Tierra a 252.760 millas (alrededor de 406.778 kilómetros) a las 19:07 hora del este antes de comenzar su retorno.

La misión no incluye un alunizaje. El amerizaje está previsto para el 10 de abril en el océano Pacífico, cerca de San Diego, California.

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