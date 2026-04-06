Protección Civil presenta balance del Plan Verano 2026

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sistema Nacional de Protección Civil presentó este lunes el balance final del Plan Verano 2026 donde destacan una reducción en los incendios y en los rescates acuáticos.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó que durante el 28 de marzo al 5 de abril de 2026, se atendieron 145 incendios en maleza en 2026 y mientras que en 2025, se reportaron 294. 12 incendios forestales en 2026 y 29 en 2025. 26 incendios estructurales en 2026 y 37 en 2025. 11 incendios en basureros en 2026 y 15 en 2025. 10 incendios en vehículos en 2026 y 15 en 2025.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, presentó el balance final de emergencias atendidas durante el Plan Verano 2026 (28 de marzo al 5 de abril), en comparación con los datos del Plan Verano 2025 (12 al 20 de abril).

Entre estos destacan los rescates acuáticos simples: 55 en 2026 frente a 125 en 2025. Rescates acuáticos profundos: 124 en 2026 frente a 115 en 2025. Rescates en montaña: 2 en 2026 frente a 74 en 2025.

Amaya destacó que fueron 11 personas las que lastimosamente fallecieron por asfixia por inmersión, de los cuales, 9 fueron adultos y 2 menores de edad.

Sobre los accidentes de tránsito, se reportaron 481 en 2026 frente a 465 en 2025. Lesionados: 355 en 2026 frente a 332 en 2025. Los fallecidos se reportan 28 en 2026 frente a 30 registrados en 2025. Los detenidos por conducción peligrosa fueron 83 en 2026 frente a 59 en 2025.

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