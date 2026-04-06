Jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, martirizado

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Tasnim News Agency/Teherán

El Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció este lunes 6 de abril que el general de división Majid Khademi había muerto esa misma mañana durante un ataque perpetrado por fuerzas estadounidense-sionista en el marco de la guerra de agresión en curso.

Según el comunicado, el general de división Khademi ha realizado contribuciones significativas, duraderas e instructivas durante casi medio siglo de defensa sincera y valiente de la Revolución, el sistema y la patria islámica en los ámbitos de la inteligencia y la seguridad.

La Guardia Revolucionaria Islámica señaló que los esfuerzos del mártir pueden servir de guía para la comunidad de inteligencia del país durante muchos años, especialmente a la hora de hacer frente a los enemigos extranjeros a nivel estratégico y a sus planes maliciosos y diabólicos destinados a infiltrarse y crear inestabilidad en la seguridad y la tranquilidad del orgulloso Irán.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una campaña militar a gran escala y sin provocación alguna contra Irán tras el asesinato del entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, junto con varios altos mandos militares y civiles el 28 de febrero.

Los ataques han consistido en extensos bombardeos aéreos contra objetivos militares y civiles en todo Irán, causando numerosas bajas y daños generalizados a la infraestructura.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes han llevado a cabo operaciones de represalia, atacando posiciones estadounidenses e israelíes en los territorios ocupados y en bases regionales con oleadas de misiles y drones.

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